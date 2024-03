Implicado en femicidio es liberado en Alemania

Un drama que no tiene fin. En eso se ha convertido el caso de Valeria Mabelly Vargas Campo, quien fue asesinada el 8 de octubre de 2019. El autor intelectual del crimen sería Jean Paúl Galarza Pisco, pareja en ese entonces de la víctima.

El hombre fue detenido en junio de 2023 en Düren, Alemania, donde se escondía desde que escapó de Ecuador en 2021. Entonces, un halo de esperanza llegó a la vida de Anabel Campos, madre de la víctima, pero esta semana se desvaneció.

La señora contó a EXPRESO que Galarza Pisco ya no está bajo custodia de la justicia alemana y fue liberado tras una audiencia. “Tenemos entendido que se tomó esa decisión porque desde Ecuador no se enviaron las garantías de seguridad que requirieron las autoridades para la extradición de este hombre”.

La mujer contó que desde la detención del sospechoso, las autoridades de Alemania pidieron información a la Cancillería ecuatoriana sobre la situación carcelaria del país. La idea era que la vida de Galarza Pisco no corriera peligro. “La información la envió el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad) a Cancillería y esta, a su vez, la mandó a Alemania”, detalló Campos.

Pero, al parecer, eso no convenció a los alemanes y liberaron al implicado. Ahora, lo que Campos pide es que no se pierda el rastro de Galarza Pisco, porque puede eludir a la justicia como lo hizo dos años después del crimen de su hija. Y su argumento no es infundado, por cómo se dieron los hechos desde que se lo cometió.

INFORMACIÓN En la Judicatura consta un juicio de alimentos iniciado por la madre de la víctima en contra del procesado.

Valeria y Jean Paúl llegaron desde España a Guayaquil la madrugada del 8 de octubre de 2019. Afuera del aeropuerto José Joaquín de Olmedo tomaron un taxi y luego de unos minutos fueron interceptados por otro carro del que se bajaron unos tipos.

Según Galarza, los hombres secuestraron a la mujer y a él lo abandonaron junto con su hijo. En la tarde, el cadáver de Valeria fue hallado en La Ladrillera, noroeste porteño. Con las investigaciones se determinó que Galarza estaba implicado como presunto autor intelectual del femicidio. Es decir, habría planificado el crimen de su esposa para hacerlo pasar como un secuestro.

Horas más tarde, él huyó. El año pasado, una fuente policial le reveló a EXPRESO que el sospechoso residía en Alemania junto a una tía y lo identificaron tras una intensa búsqueda. Pero nueve meses después, la justicia está lejos de aplicarse, a decir de Campos, quien planea organizar un plantón para que las autoridades ecuatorianas colaboren para capturar, de nuevo, al implicado.

La santaelenense, de 24 años, fue asesinada con un objeto cortopunzante el 8 de octubre de 2019. Su cuerpo fue encontrado en el sector de La Ladrillera, en el noroeste porteño. La víctima fue degollada.

La madrugada de aquel día la pareja y su hijito de 5 años arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, procedentes de España, se embarcaron en un taxi informal y en el camino, cuando apenas había transcurrido unos 10 minutos, fueron abordados por otro automotor del cual se bajaron dos individuos. El cónyuge manifestó a los investigadores que los antisociales, luego de vaciar sus cuentas bancarias, lo abandonaron a él y a su hijo.

