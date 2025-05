IESS: mientras siga la corrupción, ninguna reforma legal funcionará

Hay pocas cosas más tristes para un país como la imagen de mayores retirados que se congregan a protestar porque en su sistema pensional les están descontando de sus pensiones créditos que nunca hicieron. Es decir que les están robando. Se trata de un problema de corrupción: una red de mafiosos ha logrado hacer préstamos a nombre de pensionados sin que estos se enteren y cuando revisan su planilla les han descontado una importante porción de sus pagos.

Precisamente EXPRESO publicó el miércoles 21 de mayo una crónica sobre este drama. “Pese a que gané la acción de protección me siguen descontando 693 dólares, de un crédito de 30.550 dólares que yo no lo hice”, le dijo Bolívar Potes al periodista de este Diario que cubrió la protesta. Como él, hay muchos más que están siendo perjudicados con exactamente el mismo sistema.

Según los manifestantes, los créditos solicitados en el Biess se hacen con suplantación de identidad, lo que supone que hay gente, quizá grupos organizados, que tienen sistemas establecidos y nada artesanales para robar el dinero de los retirados. Los jubilados han denunciado el hecho en la Fiscalía, tal como lo reportó EXPRESO en una serie de reportajes, donde sostiene que la suplantación de identidades fue la vía también para robar fondos de reserva y de cesantía.

Suplantación de identidad y compras de medicinas, entre las irregularidades

Este caso no es sino uno más en la larga lista de irregularidades que se cometen en el IESS y que por falta de una decisión contundente de las autoridades se repiten y no se llega a nada. Ya en diciembre de 2024 se denunció esta práctica de suplantación de identidades y no se ha hecho casi nada porque continúan los casos. La información que entregan los funcionarios a la prensa es muy escasa y poco se sabe del avance de las investigación.

Lo que ocurre con el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) en Quito es un excelente ejemplo para hablar del tema de la corrupción en el IESS. También ocurre en el Teodoro Maldonado de Guayaquil. Durante muchos años las mafias de los medicamentos han logrado mantener sistemas que les permiten quedarse con los contratos para abastecimiento de medicinas. La actual administración del HCAM, luego de un largo período, ha decidido hacer una comisión que investigará los contratos que se adjudican en la plataforma de Compras Públicas. Se llama ‘Comisión Multidisciplinaria de Auditoría para investigar los contratos del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM)’, a través de subasta inversa electrónica.

Sin embargo ya se conoce el famoso dicho atribuido a Napoleón Bonaparte: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. La historia reciente del Ecuador está llena de comisiones de investigación que no han llegado a resultados, cumpliéndose así lo dicho por Bonaparte hace ya siglos. ¿Por qué no se ha nombrado más bien a un responsable que se dedique a la investigación del fenómeno? ¿Alguien que dé la cara y obtenga resultados?

Las autoridades del IESS todavía no han informado con detalle de qué tratará la Comisión Multidisciplinaria de Auditoría, ni quiénes la integrarán, ni qué tiempo trabajarán. El IESS ya tiene una Unidad de Auditoría Interna que se encarga de evaluar la gestión, el desempeño y el cumplimiento de la normativa interna. Aparentemente, esta labor no ha sido muy útil.

EXPRESO publicó hace pocos días algunos datos impactantes: de 2.195 contratos firmados de 2016 a 2024, 1.344 se dieron entre uno y dos oferentes. Es decir, en unos casos hubo puja y en otros solo se presentaron sospechosamente dos empresas para competir. Se ha probado, según la nota de EXPRESO, que cuando este hospital ha tenido subastas en las que participan al menos ocho oferentes, el promedio de ahorro ha sido del 30 %. Esto demuestra que cuando se rompen los ciclos de las mafias acostumbradas a colocar sus productos, en colusión con ciertas autoridades, los resultados son buenos.

La eterna queja de que el IESS está quebrado podría, entonces, quedar en la nada o, al menos, sería posible disminuir las cifras en contra que tiene el organismo. Sin embargo, el tema del ahorro en el año 2024 es relativo: las compras de medicinas también bajaron drásticamente, lo que explica la escasez y el drama de muchos afiliados que no tienen cómo tratarse.

El hospital adquiere 2,8 millones de dólares al mes a través de subastas inversas electrónicas. Foto: EXPRESO

Los otros problemas que enfrenta el sistema de salud de Ecuador

Otra tema crítico es el de las dializadoras privadas: el Estado mantiene una deuda de 115 millones de dólares con estos centro médicos particulares que proveen de diálisis a los pacientes que tienen enfermedades renales. En Ecuador hay 19.327 pacientes que reciben el tratamiento de diálisis, de los cuales 17.003 son atendidos en el sector privado, lo que equivale al 88 %. En el caso de las dializadoras también se han identificado terribles hechos de corrupción.

El mismo presidente Noboa ha dicho que hay algunas que cobran al IESS o al Ministerio de Salud por diálisis hechas a fallecidos. Es evidente que hay muchas clínicas privadas que se benefician de cientos de millones prestando servicios al Estado, muchos de los cuales ni siquiera se los provee. Esto no sería posible sin la complicidad de funcionarios corruptos.

La crisis de IESS ciertamente necesita de reformas estructurales que permitan volverlo más solvente y sustentable, porque con el actual sistema el organismo puede quebrar. Las reformas son importantes incluso porque a nivel mundial los sistemas pensionales están en una terrible crisis. No obstante, si no se hace algo con la corrupción, nada servirá.

