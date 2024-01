Patricia Borja: “No solo es aumentar afiliados; es dar un trato técnico al IESS”

Para la abogada experta en seguridad social Patricia Borja, es imprescindible que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) publicite los estudios actuariales para conocer el estado de los fondos a cargo de la entidad. Asegura que el Consejo Directivo debe implementar medidas con base técnica que permitan la recuperación de la seguridad social ecuatoriana.

¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la capacidad que tiene el IESS para atender a sus jubilados y afiliados?

Uno de los aspectos es la calidad de la información. Los últimos estudios actuariales disponibles en la web del IESS tiene corte a diciembre de 2018. Aún no se presentan los estudios con corte a diciembre de 2020 y de 2022. Pese a que no se conocen detalles sobre estos particulares, ya se han anunciado varios planteamientos de reformas a nivel reglamentario e incluso de orden legal. La población debería tener conocimiento de cuál es la realidad del seguro de pensiones, del seguro de salud. También hay otros aspectos como la calidad de los servicios de las prestaciones así como de la sostenibilidad.

¿Qué factores fueron determinantes y condujeron al IESS a su situación actual?

En el 2015, cuando se suprimió la contribución estatal del 40% por disposición de la Ley Orgánica para la justicia laboral. Esto que se mantuvo hasta el 2018 cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad y dispuso que se restableciera (la aportación del gobierno) desde el 2019, le generó una gran afectación al seguro de pensiones.

¿Incluir dentro de los servicios de salud del IESS a los hijos de los afiliados sin que exista una contribución adicional fue una de las causas por las cuales el instituto perdió liquidez?

En el 2010 se extendió la cobertura en salud para los hijos de los afiliados hasta los 18 años. El problema de esta reforma fue que no se establecieron fuentes de financiamiento y esto no se ajusta a lo previsto en la Constitución, que manda que la creación de nuevas prestaciones tiene que contar con un financiamiento porque no se puede, o no se debe, entregar prestaciones, en este caso servicios de salud, sin que exista la contraprestación. Desde el 2010 no está financiada esa atención. Según los estudios actuariales del IESS del 2018 se determinó que para lograr equilibrar ese flujo es necesario un incremento de las tasas de aporte. El estudio sugería que se podría fijar una prima de un 1.16 %.

EL CONTEXTO: El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, anunció que para reclutar entre 60.000 y 70.000 nuevos afiliados se busca implementar un programa de afiliación para jóvenes entre 15 y 24 años con un aporte de 50 dólares y varios beneficios. La propuesta podría ser poco técnica, según una experta.

Se ha anunciado la propuesta de realizar una afiliación temprana, a partir de los 15 años con un valor de 50 dólares. ¿Existe una población interesada en este tipo de afiliación? ¿Estos aportes contribuirán a que el IESS tenga más recursos?

Lo primero que deben hacer las autoridades es presentar a la población el estudio que sirve como respaldo para la discusión de esta posible reforma. Escuché al presidente del Consejo Directivo decir que por 50 dólares (los afiliados entre 15 y 24 años) tendrían beneficios de salud, que ahorrarían de forma temprana para su pensión jubilar y que podrían acceder a créditos hipotecarios y quirografarios. El problema con los créditos quirografarios es que la Ley de Seguridad Social indica que los afiliados voluntarios al no tener un empleador no cotizan para el fondo de cesantía y el seguro de desempleo, tampoco tienen fondos de reserva. Estos fondos se constituyen como garantías automáticas para la concesión de préstamos quirografarios entonces no cotizan para esto.

Entonces la solución no es tener más afiliados sino que los servicios tengan fondos para ser costeados...

Un aporte de 50 dólares es algo complejo. No es simplemente tener un mayor flujo de recursos. Hay que analizar la otra realidad y es que habrá más obligaciones... No es cuestión de implementar medidas que permitan un mayor número de afiliados, sino que se debe dar un tratamiento técnico a la Seguridad Social.

Si las personas en ese rango etario tienen hijos menores de edad, estos tienen derecho al servicio de salud. Patricia Borja

