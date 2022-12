Michelle Solórzano es una guayaquileña de 23 años que llegó a Ecuador desde Estados Unidos el pasado 23 de diciembre para pasar las festividades de fin de año con sus familiares en el país. Ella dice que “con las justas” salió a tiempo desde su residencia “porque el frío era devastador”.

Michelle expone que sí tuvo retraso en su vuelo, pero en las escalas de ese país, y las consideró normales. Primero partió desde Excelsior - Minnesota (a seis horas de la frontera con Canadá) a Denver Colorado, “fue una hora y media; ya parecía que lo suspendían, pero salimos hasta Miami y de ahí a Guayaquil, cuando ya estaba en Miami vi en las noticias cómo se estaba complicando todo”, comentó emocionada de no pasar frío como sus familiares que se quedaron allá.

Su tío Hugo Solórzano, quien por trabajo no viajó hasta Ecuador, explicó que es difícil para él sobrellevar el frío porque además de ser originario de una zona costera del país (Villamil Playas), trabaja en un restaurante y las personas acuden por bebidas calientes y se quedan en el lugar hasta que bajen los vientos o se detenga la caída de nieve.

“Hemos estado entre - 20 y -24 grados centígrados con vientos de 5,15 kilómetros por hora hasta de 9,33 kilómetros por hora, nunca antes había sentido tanto frío en mi vida, pero igual hemos tenido que ir a trabajar porque es la semana de más ventas y todavía no nos han dado orden de quedarnos en casa”.

Este martes no está tan frío, pero se soporta. Sin embargo yo ya me he abastecido porque en las noticias se dice que seguirá bajando la temperatura y no sabemos qué vaya a pasar. Guadalupe Ayoví, migrante ecuatoriana en Estados Unidos

Por su parte, Guadalupe Ayoví, otra ecuatoriana que vive en el condado de State Island, del estado de Nueva York, señala que al menos en esta semana el frío es un poco “más llevadero” que la semana anterior.

“El viernes en la noche, cuando iba manejando, sentía como que el viento me levantaba el carro. Me asusté, no ha nevado, pero sí ventea mucho, en las noticias dicen que puede bajar más, pero en caso de que se compliquen las cosas ya me he abastecido de comida”, expresó la guayaquileña. La temperatura en ese estado estuvo ayer entre -1 y -5 grados centígrados.

El frío que vivimos acá no se compara en nada como cualquier otro que haya vivido en mi vida. Tengo que ponerme varios tipos de abrigos y pantalones para poder salir. Hugo Solórzano, migrante ecuatoriano en Estados Unidos

Pero la manabita Josselen González, quien vive en Fort Lee, en el estado de Nueva Jersey, vecino al de Nueva York, apunta que la temperatura de la semana ha llegado a los -13 grados centígrados y que en el territorio donde desarrolla su vida “ha sido un invierno con poca nieve y de hecho solo nevó una vez y fue muy poquito. Los días más fríos fueron el viernes, sábado y el domingo de Navidad, hubo mucho viento. Pero aún me asombré de la cantidad de gente que salió a pesar de las heladas del momento a los lugares turísticos”, puntualizó.

González pondera que aunque hay ciudades paralizadas en ciertas áreas, en su estado casi no hubo un detenimiento de las actividades, pero sí se “sintió una baja en las compras, lo digo porque yo trabajo en un restaurante”, pero con el pasar de las horas se demostró que “aquí no importa el frío, igual la gente sale y hace sus compras”.

Adaptación. Las jornadas de los migrantes ecuatorianos en las zonas frías de Estados Unidos se han modificado por la tormenta Elliot, que dejó 50 víctimas.

Mientras que en Ecuador, los aeropuertos de Guayaquil y Quito confirmaron que no se ha registrado la cancelación de los vuelos directos desde Estados Unidos, especialmente por la tormenta Elliot. Una muestra, según se enfatizó desde la empresa Quiport, concesionaria del servicio aeroportuario de Quito, que los itinerarios se presentan con total normalidad.

“La explicación ahí es que nuestros vuelos vienen de la zona que no tiene afectaciones directas por el clima, como: Atlanta, Fort Lauderdale, Houston o Miami; todos los vuelos han llegado bien y los del día están en itinerario y han confirmado que van a llegar”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana alertó que en ningún consulado se ha registrado alguna novedad con ecuatorianos. Aclaró además que es probable que sí existan compatriotas “varados en los aeropuertos, pero la cantidad la tendríamos si reportaran a los consulados”, se dijo desde el área de comunicación de la Cancillería.

De acuerdo a la cartera de Estado, por ahora el problema es con las aerolíneas que se encargan de resolver los contratiempos que tengan en las horas planificadas de arribos y despegue de los aviones por el fenómeno invernal. También informaron que los datos de los pasajeros, clientes o usuarios de las aerolíneas es confidencial.

Desde el Ministerio del Interior se señaló que tampoco pueden entregar cifras al respecto porque su trabajo es contabilizar a los ciudadanos cuando arriban o salen del país. Sin embargo, Diario EXPRESO solicitó el detalle de los ecuatorianos que han regresado desde el último 18 de diciembre cuando incrementó el nivel de frío en Estados Unidos, pero hasta el cierre de esta edición se encontraban trabajando en la entrega de datos.

La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador expuso que la institución como tal no ha recibido notificaciones de las aerolíneas para la cancelación de vuelos desde Estados Unidos a Ecuador y viceversa.

Problemas aéreos

Más de 3.000 vuelos cancelados

De acuerdo al portal Flight Aware, hasta ayer se canceló más de 3.000 vuelos. Bob Jordan, director general del sindicato de sobrecargos de Southwest, dijo que esperan más cancelaciones y retrasos en los próximos días. Este problema comenzó el pasado jueves con la llegada de la tormenta, provocando que el 20 % de operaciones sean anuladas en vísperas de Nochebuena. El alcance de la tormenta ha sido casi sin precedentes, más de 200 millones de estadounidenses se han enfrentado a algún tipo de advertencia por el clima.