Hugo Landívar no cumple requisitos para presidir la Judicatura, señala informe

La comisión técnica encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de los integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, para designar al presidente titular del Consejo de la Judicatura, determinó que Hugo Landívar Orellana no los cumple.

En sesión de este 1 de junio de 2024, la comisión técnica aprobó el informe final de verificación de requisitos e inhabilidades de los tres perfiles remitidos por José Suing, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia.

La misma está conformada por Telmo Molina Cáceres, juez de garantías penales y jurisdiccionales de Quit; Dunia Martínez Molina, exintegrante de la comisión calificadora para la renovación de juezas y jueces de la Corte Constitucional; y Hugo Landívar Orellana, experto en derecho constitucional.

Aunque no se explicó a detalle ni se leyó la argumentación en el documento compartido, este último, según el informe de la comisión técnica, no cumple con los requisitos previstos en el reglamento del proceso, pese a no tener inhabilidades. Su expediente contó con 16 fojas útiles.

Landívar Orellana, además, para el momento del envío de la terna, fue directivo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, luego renunció a su cargo de coordinador político de la organización.

Por otra parte, Telmo Molina, quien encabeza la terna; y Dunia Martínez, segunda, sí cumplen con los requisitos y no están inmersos en inhabilidades. Sus expediente contó con 124 y 46 fojas útiles, respectivamente, según se observó en el informe proyectado durante la sesión.

Ante este escenario, la comisión técnica recomienda al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, como señala el reglamento, se notifique a la Corte Nacional de Justicia la necesidad de remitir una nueva terna o completarla, según corresponda.

La Corte Nacional de Justicia, por su parte, tendrá tres días para remitir la nueva terna o el perfil de quien complete la anterior. El o los nuevos nombres que sean enviados deberán pasar nuevamente por el proceso de verificación de requisitos.

