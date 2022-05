Hasta la Fiscalía General del Estado en Quito, con un pastel en mano, llegó Alexandra Córdova, madre de David Romo y varios amigos del joven estudiante de periodismo que desapareció camino a su domicilio el 16 de mayo de 2013.

Desde entonces han pasado 9 años y aún se desconoce que sucedió como Romo. Su progenitora alega que las investigaciones de Fiscalía durante todos estos años no han podido esclarecer el caso.

“El 16 de mayo es una fecha muy dolorosa, porque ese día me arrancaron la vida. Ese día me cambiaron la vida, no solo a mí, sino a mi familia”, cuenta la señora Alexandra.

Este mes David Romo cumpliría 30 años de edad. Dentro del caso se han realizado varias diligencias.

Cronología:

Mayo, 2013

David Romo desaparece en la noche camino a su casa. Lo último que se supo es que iba en un bus urbano. Su familia denunció su desaparición.

Noviembre, 2013

Carlos Londoño y Blanca Fueres fueron detenidos cerca al Mercado de la Ofelia, en el norte de Quito, por presuntamente estar involucrados en la desaparición. Eran dueños de una clínica de rehabilitación. El hombre fue sentenciado a dos años de prisión y la mujer fue declarada inocente.

Marzo, 2014

Un hombre fue sentenciado a un año de prisión por el robo del celular de Romo. Pero quien alegó que había encontrado en el bus el teléfono Blackberry.

Noviembre, 2014

Encuentra un cadáver en la zona de Rumicucho en San Antonio de Pichincha, se presume que era de Romo, pero exámenes realizados descartan que sea él.

Diciembre, 2014

Siguen labores de búsqueda en San Antonio de Pichincha y en Pomasqui. Supuestamente había sido visto por eso sectores.

Mayo, 2015

La jueza Dayana Tapia ordenó el sigilo de la investigación, medida temporal, pero se extendió hasta septiembre del 2017.

Octubre, 2017

Vuelven a ser detenido los dueños de la clínica de rehabilitación. La Fiscalía lo investiga por el delito de asesinato. Supuestamente Romo fue llevado a la clínica en el sector de La Pisulí. Un joven del centro relató que vio a Romo en el lugar. Para ese mes el Ministerio del Interior investigaba a Policías de Quito por presuntas “conductas inadecuadas”.

Noviembre, 2017

Detienes a tres personas más. Dos hombres que estuvieron internados en la clínica de adicciones y el hermano de la propietaria del centro.

Enero, 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó oficialmente que investigará una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo.

En este mes la Fiscalía hace una reconstrucción de los hechos, del presunto desplazamiento de Romo entre Rumicucho y una supuesta clínica ilegal ubicada en el sector de Pisulí.

Abril, 2018

En audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presentó dictamen acusatorio en contra de 6 procesados por su presunta participación en el asesinato de David Romo.

Julio, 2018

Capturan en Colombia a Mauro Cevallos, presunto involucrando en la desaparición y asesinato de Romo

Agosto, 2018

La Defensoría del Pueblo denuncia que “posibles violaciones al proceso” que investiga la desaparición del joven.

En este mes cinco procesados por el asesinato fueron declarados inocentes. Los jueces pidieron que se investigue a los cinco fiscales que habían pasado por el caso y a policías.

Mayo, 2019

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad del proceso judicial donde se investigaba a policías y fiscales. Se responsabilizó al Estado por la haber declarado la investigación reservada años atrás.