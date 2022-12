Si usted tuviese la oportunidad de pedir un deseo de Navidad a un político, ¿cuál sería? Esa fue la pregunta que Diario EXPRESO realizó en las ciudades de Guayaquil y Quito (ver nota lateral) a varios transeúntes del centro. Luego de lanzar la interrogante, su rostro cambiaba drásticamente, acompañado de un gesto de desazón, porque confesaron que no tienen esperanza en la clase política de Ecuador.

Luego de meditar unos segundos, casi todos coincidían en sus respuestas: que los políticos “deben cumplir sus promesas”. Y con las elecciones seccionales tan cercanas, muchos ya han escuchado varias ofertas de campaña y se muestran escépticos de que las cumplan. Por eso recomendaron que se encarguen de arreglar lo que ya está “mal en el país” para ganar algo de credibilidad y así confiar en ellos para plantear un pedido de Navidad.

“La verdad es que tengo poca esperanza, pero quisiera que trabajen en hacer lo que ya anunciaron tiempo atrás. Cuando salen en televisión dicen mucho, pero no hacen nada. Podría creerles si viera resultados. Dijeron crear empleo y eliminar la corrupción, pero todo está igual o peor. Las palabras se las lleva el viento”, analizó Gonzalo Concha, un mensajero de 25 años de una empresa naviera.

En la plaza San Francisco, ubicada entre las avenidas 9 de Octubre y Pedro Carbo, el tema causó interés entre quienes escucharon que personas a su alrededor eran entrevistadas, y en cuanto podían intervenir agregaban sus solicitudes y cuestionamientos.

Entre sus comentarios, mencionaron que los políticos están muy distantes del pueblo y parece que “no son conscientes de la realidad que vivimos. La inseguridad está terrible y ofrecen cosas que no van a cumplir. Si tan solo se dedicaran a trabajar, no tuviésemos tantos problemas”, opinó Madeline Dávila, una abogada que disfrutaba de un receso luego de cumplir una diligencia en la Fiscalía.

La seguridad tuvo el segundo lugar en los requerimientos, enfocándose en la protección a los niños y niñas. “No hay lugar seguro donde pasear. No puede ser posible que cualquier cosa nos asuste y no hay reacciones contundentes, como si no hubiese autoridades”, comentó Gabriela Rivas, ama de casa que esperaba ser recogida por su esposo luego de hacer compras.

En la lista que enumeraban los ciudadanos también se incluyó la lucha contra el microtráfico de drogas, especialmente por los problemas de adicciones en menores de edad, que surgen desde el expendio de sustancias sujetas a fiscalización por amenazas recibidas.

“Hay tantos chicos que caen rápidamente en la droga porque los obligan a vender. Hay personas que pueden mudarse de los barrios peligrosos a otros sitios, pero a los que viven ahí no les queda de otra. Si hasta la policía tiene miedo de ingresar a ciertos lugares. ¿Cómo es posible?”, expuso Miriam Jácome, una docente jubilada.

Cero corrupción, que los políticos cumplan lo que prometieron, que sean honestos siempre. Jesús Chóez,

trabajador de una empresa de limpieza

Les pediría que se tomen en serio la educación superior, viendo las necesidades que tenemos.

Michelle Jaco, estudiante universitaria

Que se preocupen por los niños y su futuro. Ahora dicen que van a hacer de todo, pero lo que hay no lo arreglan. Gabriela Rivas,

ama de casa y madre de familia

Por su parte, los más jóvenes señalaron que la política no es un tema agradable. Su rechazo está presente porque sienten que no hay una autoridad o personaje elegido por voto popular que los identifique.

“Todos quieren poder y quedarse en el cargo la mayor cantidad de tiempo posible para robar de una u otra forma. Si yo pudiera pedirles algo, quisiera que vean que no son un ejemplo para las nuevas generaciones, que deben pensar en que no todos tienen las mismas oportunidades. Deben cambiarse el chip y cumplir lo que prometieron alguna vez en campaña electoral”, manifestó Tomás Argudo, universitario de 20 años de edad.

Sin embargo, hubo quienes sí expresaron que tienen esperanza de que haya un cambio para bien. La hermana Soledad pidió paz, justicia y empatía. Ella dijo que a veces es difícil creer que la realidad del país pueda cambiar, pero aclaró que no solo depende de los políticos, “sino del trabajo en conjunto de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana”.