Homologar: cómo hacerlo y en qué circunstancias

Jordán Quinto, estudiante de Medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ingresó el año pasado a esta institución superior, luego de dos años de estudio en la Universidad de Guayaquil, en la carrera de Ingeniería Química. Quinto menciona a EXPRESO, que su primer deseo era seguir la carrera de médico, pero al no alcanzar el puntaje necesario tomo una carrera disponible para luego cambiarse y homologar asignaturas similares en su nueva escuela. “Cuando ingresé a la UCSG me enteré de que puedo homologar ciertas materias que tenían relación a lo que había estudiado en la UG. Materias que finalmente me sirvieron, y las cuales me dieron un conocimiento importante para seguir con mi preparación profesional”, asegura.

Ahora estoy estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aquí más adelante podré homologar materias que ya vi en la carrera que cursé anteriormente. Homologar es una gran oportunidad. Jordán Quinto Estudiante de la UCSG

La homologación es un proceso muy común que se emplea principalmente para cambiar de carrera, avanzar en la trayectoria profesional elegida, o trasladarse de una institución universitaria a otra. Sea cual sea la razón, la homologación es una opción atractiva y ventajosa para quienes desean mejorar su educación y perfil profesional.

Angelike Páez, decana de la Facultad de Estudios Internacionales en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, habla con este Diario, sobre la creciente demanda de homologación en su universidad, y la facilidad que se le brinda a los estudiantes.

“Cada semestre la UEES recibe solicitudes de homologaciones de estudiantes que provienen de otras universidades (nacionales y extranjeras) que desean estudiar en la institución.

En el 2023, 60 estudiantes cursaron sus estudios en países como Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Australia, Japón, Corea y Argentina. A su retorno a la UEES realizan el proceso de homologación de créditos para validar los procesos que tomaron en el extranjero y cumplir con su malla académica”, asegura.

Páez comparte que “la evaluación se basa en comparar los contenidos y resultados de aprendizaje para determinar si son similares en al menos 80% del contenido para poder reconocerlos en la institución educativa sin inconveniente”.

