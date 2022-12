Hombre es perseguido y atacado con cuchillo

Eran las 13:00 del miércoles 30 de noviembre de 2022 y la tranquilidad de la que gozaban los habitantes de la manzana 103 de Los Vergeles, sector ubicado en el norte de Guayaquil, se vio interrumpida por los gritos de socorro de un joven que era agredido con cuchillo por tres individuos.

“Ayúdenme que me matan, por favor, no me dejen morir, auxilio”, suplicaba el muchacho, mientras estaba tirado en la vereda de una casa, junto a él estaban sus verdugos dándole puñaladas.

Un familiar de la dueña del inmueble donde trató de refugiarse la víctima contó que el chico, quien sería de nacionalidad venezolana, fue perseguido varias cuadras por los tres sujetos y que, al parecer, se tropezó y que fue en ese momento en el que lo agredieron con un arma blanca.

“Desconozco qué venía haciendo, unos dicen que golpeó a una mujer, otros que venía robando, también hay quienes afirman que atropelló a una niña, hay muchas versiones, lo único cierto es que ese hombre gritaba desesperado, porque al menos le propinaron diez puñaladas”, recordó aún angustiada la moradora.

Otro lugareño afirma que la víctima tenía cortes en los brazos, piernas, tórax e incluso un corte en el cuello.

“Se estaba desangrando. No dejaba de pedir auxilio. Quisimos ayudarlo, pero teníamos miedo a que estos sujetos nos atacaran también a nosotros, estaban como locos. Incluso ya en el piso lo seguían acuchillando. Unos vecinos intervinieron, tomaron unos palos para socorrerlo, en ese momento lo dejaron”, mencionó un testigo que evitó identificarse.

El vecino manifestó que varios moradores desde las ventanas de sus casas gritaron “déjenlo, déjenlo, no lo maten”, pero ni sus ruegos ni los de la víctima fueron escuchados.

Asegura que por la forma de hablar, tanto del herido como de sus atacantes, todos serían venezolanos.

La agresión al presunto extranjero fue registrada con celulares por varios transeúntes que circulaban por el sector.

En las grabaciones se observa al afectado correr y siendo perseguido por sus atacantes.

El herido permaneció cerca de cinco minutos en la vereda, luego fue subido a una tricimoto y llevado a una casa de salud.