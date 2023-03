Las huellas de sangre cerca de una volqueta de juguete son la imagen de la tragedia. La violencia, una doble muerte, un menor que está en manos del sospechoso del atroz hecho hacen de este caso una verdadera película de terror. Pero no es ficción, ocurrió en la vida real.

En el cantón El Carmen, norte de Manabí, hay una mezcla de conmoción, ira y dolor. Que una madre y su hija hayan sido brutalmente asesinadas a puñaladas en medio de una discusión familiar ha despertado una serie de sentimientos.

María Isabel Olmedo Guerrero, de 50 años, y su hija Ivanova Zambrano, de 22, recibieron 14 y 8 puñaladas, respectivamente en varias partes del cuerpo. El principal sospechoso de este ataque brutal, según la Policía Nacional, es el exconviviente de la joven mujer.

El coronel Alejandro Zaldumbide, jefe policial del Distrito El Carmen, indicó que actualmente se encuentran desplegadas las unidades especializadas y tácticas de la Policía Nacional para dar con el paradero del sospechoso, quien además se llevó a un menor de 2 años con rumbo desconocido.

“Hemos hecho coordinaciones con empresas de transporte, taxistas. Este hecho cobarde, el único que puede perdonarle es Dios”, manifestó el oficial.

Zaldumbide dijo que el arma fue hallada en la escena y otros indicios que fueron recabados por el personal de la unidad especializada de Criminalística. “La señora fallecida habría tomado el objeto para defenderse, pero la fuerza del hombre se impuso. Encontramos dos cuchillos, uno de ellos con máculas de sangre”, explicó.

Zaldumbide dijo que una vez que se capture, espera que todo el peso de la ley caiga sobre el infractor y responsable de este repudiable acto.

Wilmer Santana, esposo de María Isabel y padrastro de Ivanova, no podía creer lo que había sucedido. El hombre dijo que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada que le alertaba que una desgracia había ocurrido en su hogar. Al enterarse de la muerte de su esposa, se vino en llanto.

El entristecido hombre contó a una radio local que Ivanova vivía en Santo Domingo de los Tsáchilas con su pareja, pero que hace 15 días se había separado del sospechoso del hecho. Por ello, él la trajo a vivir con su mamá en el barrio Unión Popular de El Carmen.

“Era una persona agresiva, tenían múltiples problemas. Yo advertí que no quería verlo aquí en mi casa, pero el lunes había estado aquí. Yo me enojé y dije que no lo quería volver a ver”, narró Santana.

Ivanova tenía un hijo con el sospechoso, el mismo que fue llevado y también espera ser recuperado por las autoridades. Por su parte, don Wilmer tenía un hijo de 7 años, de otro compromiso, que habría visto toda la terrorífica escena que derivó en la doble muerte la mañana del pasado jueves 23 de marzo.