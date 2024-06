Kronfle a Torres: "El vocero del Gobierno se ha convertido en un chismoso de pasillo"

No demoró casi nada en reaccionar. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, salió de nuevo al paso de las recientes declaraciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien en una nueva rueda de prensa hoy, 6 de junio del 2024, arremetió contra el Legislativo asegurando, entre otras cosas, que se arma una nueva mayoría en contra del Gobierno.

Kronfle, luego de decir que "da risa lo que acaba de declarar el viceministro", dijo que el funcionario aseguró que las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional "es lo más maliciosos del plan anti Noboa", refiriéndose a aquellas que reducen el número de votos para los vetos presidenciales. "Podemos concluir entonces que (Esteban) Torres es el plan anti Noboa, porque el señor Torres dio su apoyo con su firma al proyecto de enmiendas", dijo Kronfle mostrando un documento y continuó: "Si lo más malicioso del plan anti Noboa son las enmiendas y él firmó las enmiendas para apoyarlas, entonces Torres se convierto en lo más malicioso anti Noboa".

El presidente de la Asamblea, escoltado a su derecha por el jefe del bloque de Construye, Camilo Salinas; y a su izquierda por la jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, increpó a Torres por hacerse eco de "chismes de pasillo" de la Asamblea. " Ya no es vocero, si no un chismoso de Gobierno. Imagínese regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales y estar tras bastidores y no ser transparentes".

Dejémonos de cuentos y de chiquilladas. El país no aguanta cuentos ni chiquilladas. El país necesita seriedad de la gente que hace la vocería". Henry Kronfle presidente de la Asamblea Nacional

Según dijo que estos supuestos chismes de pasillo que replica el viceministro hablan de que las bancadas buscan apelarle la Presidencia de la Asamblea, lo que desmintió. "Aquí tengo a los partidos políticos a mi lado. Se acaba de reunir hace cinco minutos la jefa de bloque del Gobierno, Valentina Centeno, a pedirme que conversemos para llevar un ambiente de paz entre todas las bancadas. Reafirmo entonces que como el señor Torres no viene a la Asamblea, no sabe lo que pasa aquí".

SOBRE FUTUROS VETOS PRESIDENCIALES

El presidente Kronfle anuncia que el Legislativo acudirá a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias si el Gobierno está dispuesto a vetar totalmente todas las leyes. Recuerda que ya llegó el segundo veto presidencial total consecutivo, en este caso a la Ley Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

"El Gobierno es el recaudador, no el dueño del dinero", dijo y adelantó que ante este veto también acudirá a la Corte Constitucional. "La Asamblea tiene que defender como los genuinos representantes del pueblo ecuatoriano al pueblo. Y vamos a ir también a la Corte con ese veto y seguiremos yendo las veces que sean necesarias. Si se quiere por declaraciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del Gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional".

