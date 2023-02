La batalla será conceptual. Henry Cucalón, nuevo ministro de Gobierno, defendió este 15 de febrero de 2023 la gestión del presidente Guillermo Lasso en una entrevista concedida al medio digital La Posta, que en las últimas semanas ha difundido audios y documentos que develarían una presunta trama de corrupción en las empresas públicas y que tendría nexos con el narcotráfico. Cucalón condenó que se califique al régimen como un narco gobierno y descartó que el mensaje del presidente sobre La Posta haya sido una abierta amenaza.

"El presidente no es ningún traidor a la patria", indicó Cucalón en una tensa entrevista dada a Andersson Boscán, periodista fundador de La Posta y coautor de la investigación llamada 'El Gran Padrino' o 'Encuentro'. Asimismo, hizo hincapié en que el régimen del presidente Lasso "no es un narco gobierno como lo han pretendido hacer parecer" y que el Gobierno es el más interesado y preocupado que "sátrapas" como Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y Rubén Chérres, amigo del cuñado del mandatario, sean atrapados "y puestos tras la rejas".

Asimismo, sobre el informe policial reservado difundido por el medio digital, el ministro de Gobierno señaló que "en ningún momento establece una relación con el presidente de la República" y recordó que el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado "es una competencia exclusiva de esa entidad independiente". También destacó que el Gobierno de Guillermo Lasso es el régimen que más droga ha incautado, que ha declarado la guerra al crimen organizado y ha atrapado a los líderes de bandas criminales. Asimismo, indicó que si la fiscal tiene motivos para reabrir la investigación, "que lo haga".

Por otro lado, sobre el uso político que está teniendo la documentación difundida por el medio digital, Cucalón señaló que la Asamblea Nacional "está tomando esto (la investigación) para configurar un presunto delito contra la seguridad del Estado" e intentar justificar un juicio político en contra del presidente de la República. Vía que está siendo analizada por los integrantes de la comisión ocasional legislativa que investiga el caso y que en los próximos días prevé entregar su informe con recomendaciones al Pleno legislativo.

Sobre el mensaje a la nación del presidente, emitido como cadena nacional el 14 de febrero de 2023, el ministro de Gobierno descartó que el pronunciamiento del mandatario haya sido una amenaza a los periodistas de La Posta y que la referida "batalla" que dará el régimen será conceptual y no de otra índole. "El presidente también tiene el derecho a la libertad de expresión", continuó y destacó que el presidente estaba en la potestad de responder a acusaciones donde se lo indilga ser el líder de una presunta estructura de corrupción.

En su mensaje a la nación, el mandatario señaló que "he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente confiando en que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado". Asimismo, advirtió que "no confundan libertad con libertinaje y (...) abuso"; y que los casos señalados de presunto tráfico de influencias de Víctor Araus, ahora general en servicio de la Policía Nacional, y Lupe Velasco, exgerentre de BanEcuador, nunca sucedieron.