Henry Cucalón: "Sí, he conversado con Construye y otras fuerzas políticas"

El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que ha mantenido conversaciones con dirigentes del movimiento Construye, sin confirmar una eventual candidatura presidencial y mucho menos si la lista 25 será la plataforma que lo auspiciará. “Si me pregunta si he conversado con la dirigencia de Construye: sí, he conversado. He mantenido diálogos con algunas fuerzas políticas. El momento de las candidaturas viene después”, precisó Cucalón en una entrevista con NotiMundo.

El también exlegislador por el Partido Social Cristiano no ha escondido su intención de querer participar en las elecciones del 9 de febrero del 2025, manteniendo aún en espera cualquier anuncio oficial. En esta misma conversación radial, Cucalón asegura que el movimiento CREO, liderado por el expresidente Guillermo Lasso y en cuyo régimen fue ministro de Gobierno, ya tiene su propio candidato, por lo que daría a entender que se diluye un eventual respaldo de esta organización política a una posible aspiración presidencial suya.

Lo importante ahora son los planteamiento y la causa en común. No soy afiliado a CREO. Creo, de hecho, que CREO tiene su propio candidato. Henry Cucalón político y exministro de Gobierno

Luego de alejarse del Partido Social Cristiano, Cucalón reaparece como ministro de Gobierno de Guillermo Lasso. Culminado anticipadamente el periodo presidencial anterior, el exministro regresa a la actividad privada sin descartar regresar al sector pública con alguna candidatura.

¿QUIÉNES RONDAN LA PAPELETA ELECTORAL?

Existen al menos cinco precandidatos con organización política que los auspicia. Andrea González Nader presentó su precandidatura presidencial por el partido Sociedad Patriótica, mientras que Pedro Granja de la mano del partido Socialista Ecuatoriano. Leonidas Iza se perfila como el abanderado de Pachakutik, lo mismo Bolívar Armijos con el movimiento Amigo, y Jorge Escala por Unidad Popular. Luego están quienes han manifestado su intención, pero aún no tiene el respaldo de alguna organización como el general retirado de la Policía, Víctor Araus; y el militar retirado Edwin Ortega. Suena otros nombres como el del exministro de Gobierno, Henry Cucalón; y del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle; y el del presidente Daniel Noboa.

