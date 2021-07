Helipuertos, pistas con 'perfil bajo' en el Ecuador

En su reciente rendición de cuentas, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) señaló que entre las acciones realizadas en 2020, esta el haber emitido 10 cartas de autorización para nuevas pistas aéreas y helipuertos en el Ecuador.

No precisó de esa cantidad cuántas corresponden a helipuertos, pero es consabido que estas pequeñas pistas, válidas solamente para helicópteros, nunca han sido de gran demanda en un país que, como el nuestro, tiene ciudades con pocos o ningún rascacielo.

A diferencia de metrópolis como Sao Paulo, Hong Kong o Nueva York, donde es enorme el número de helipuertos privados, acá estas plataformas han sido una demanda casi exclusiva de centros hospitalarios, que las utilizan sobre todo para el traslado rápido de heridos.

Inauguran un helipuerto público con carta de autorización de operación Leer más

De acuerdo con el AIP, la Publicación de Información Aeronáutica de la Aviación Civil ecuatoriana, hasta la fecha solo 26 helipuertos se encuentran registrados en la entidad. De ellos, en Guayas y Manabí están la gran mayoría, con 10 y 8, respectivamente.

Su función dentro de las ciudades

Los helipuertos pueden tener una o más plataformas de aterrizaje (helisuperficie) y suelen tener unos servicios más limitados, tanto de combustible, iluminación o hangares. En las grandes ciudades del mundo suele haber helipuertos para servicios de transporte, servicios de emergencia, empresas y otros. Y generalmente están situados más cerca del centro de la ciudad que los aeropuertos, dándoles ventajas en términos de tiempo de viaje en destinos urbanos e incluso hasta el aeropuerto de la ciudad.

Inicialmente se creía que estas pequeñas pista tendrían un gran desarrollo, pero debido al gran ruido que hacen los helicópteros, no se han desarrollado excesivamente los helipuertos urbanos.

Un helipuerto es mucho más pequeño que un aeropuerto, las aeronaves que lo utilizan despegan y aterrizan verticalmente, a diferencia de los aviones, por eso no se necesita tanto espacio (una "helipad" y alrededores deben tener para maniobrar como mínimo el doble de tamaño que ocupa el helicóptero). A nivel mundial, cada vez es más larga la lista de centros sanitarios que disponen de una plataforma, permitiendo el traslado de heridos al hospital con helicóptero medicalizado.

"(En Guayaquil) los helipuertos han estado casi únicamente en hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo del IESS, el Luis Vernaza y en la Policía en su unidad Aeropolicial; mientras que algunos empresarios (que tienen helicópteros) utilizaban más las pistas pequeñas de aterrizaje en las zonas rurales, que no necesariamente eran helipuertos, sino una pista aérea o una pista no controlada como se conoce", afirma Miguel Ortega, ex funcionario de la DGAC en la Región 2.

Instalaciones de gran importancia

Ortega, quien ejerció diversas funciones a lo largo de cuatro décadas en la Aviación Civil, entre ellas la de jefe de Aeropuerto de Guayaquil, considera que las grandes ciudades del país sí deberían contar con más de estas pistas para helicópteros, ya que en un momento de gran emergencia, pueden salvar muchas vidas.

De ahí que recuerda que cada que se realizan los simulacros de emergencia en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y en la ciudad, los helipuertos son parte importante de estos ejercicios, pues en un momento de crisis sirven para la evacuación de heridos, logística y otros servicios.

"Durante estas jornadas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) había que cumplir cada dos o cuatro años, había un equipo técnico de la Aviación que tenía que visitar todos los helipuertos previamente para que estén siempre listos", rememora el experto.

Pistas hospitalarias

Roberto Gilbert Febres Cordero, presidente de la Clínica Guayaquil, centro que cuenta con dos helipuertos, uno de ellos con capacidad para aeronaves de hasta 9 toneladas, dice que la necesidad de la aerotransportación en un hospital le hizo pensar que ellos tenían que tener estas pistas en su establecimiento. La pista más grande fue inaugurada hace 3 años y tiene licencia de la DGAC para operar incluso en las noches.

El helipuerto hospitalario más grande del país (Clínica Guayaquil), sirve a aeronaves de hasta 9 toneladas. JIMMY NEGRETE

"El tráfico de la ciudad es tan abrumador que las ambulancias se demoran mucho en llegar con los pacientes y, lógicamente, los helipuertos existen desde hace varias décadas en los hospitales del mundo", explica el cardiólogo, al destacar que la pista de su clínica es futurista y sirve a helicópteros grandes, como un Súper Puma, o los nuevos helicópteros del Ala 22 de la FAE en Guayaquil, que son un gran medio de transporte en las emergencias.

La Aviacion Civil considerara ilegales las pistas aereas no registradas Leer más

Esta casa de salud posee su propio helicóptero, un Robinson 44, pero tiene su propio helipuerto, que es más pequeño y que está aledaño al más grande. "Ese es para el transporte de órganos, especialmente de corazón", explica Gilbert. "Es (también) para transporte de médicos que, de repente, pueden ir a operar de urgencia a Babahoyo, Manta y otras ciudades, y llegar en 20, 25 minutos".

$ 3.000 CUESTA TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN

EXPRESO consultó a la DGAC sobre los trámites, costos y otros detalles para obtener la autorización para la construcción y funcionamientos de estas pistas.

Pregunta: Qué pasa si una persona decide poner un helipuerto dentro de sus predios o edificaciones privadas. ¿Es estrictamente necesario tramitar un permiso ante la Autoridad Aeronáutica?

Respuesta: "Sí -responde la DGAC-, de conformidad con lo establecido en la Regulación Técnica RDAC 155 atinente al 'Diseño y operación de helipuertos".

P: ¿Cuáles son las dimensiones, sitios de ubicación y otras características que debe tener este tipo de pistas?

R: Están en función del helicóptero de diseño/operación. Los helipuertos son de superficie, elevados y heliplataformas. El primero debe disponer de una superficie nivelada para aterrizaje que soporte el peso del helicóptero y las dimensiones están en función del diámetro del rotor del helicóptero de diseño y operación, en lo posible alrededor del helipuerto no debe existir árboles, postes o líneas de energía eléctrica cercanas.

Mientras que el helipuerto elevado puede ser construido sobre un edificio o una estructura que soporte el peso y las dimensiones del helicóptero.

P: ¿Existe algún tipo de actividad realizada por helicópteros, en los que la DGAC no concede permisos para la construcción o habilitación de helipuertos en Ecuador?

R: La DGAC es la única que autoriza todas las operaciones civiles en los helipuertos del país. El control de las operaciones de helipuertos de las Fuerzas Armadas, Policía Militar y Cuerpos de Bomberos no son de su competencia.

P: ¿El trámite para ejecutar conseguir la autorización para este tipo de obras es engorroso? ¿Cuánto suele durar en el mejor de los casos?

R: No es un trámite engorroso. El tiempo depende del grado de cumplimiento del aplicante del proceso.

P: ¿Cuáles son los trámites que hay que realizar y cuál es su costo?

R: Una Carta de intención del solicitante; presentación de documentación que incluya el diseño del helipuerto para la aeronave de operación; una inspección al sitio del proyecto; evaluación de la documentación; emisión de la Carta de Autorización de operación (Si cumple con la RDAC 155)

El valor del proceso, según lo establecido en la Resolución CNAC 066/2010, es $ 500 por la inspección al sitio; y $ 2.500 por el Informe técnico de factibilidad y aceptación del proyecto. Estos pagos se efectúa por una sola vez.