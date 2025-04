"No hay evidencia": socialistas se alejan de presunto fraude denunciado por González

La idea del fraude cada vez pierde más fuerza. El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Gustavo Vallejo, que apoyó a Luisa González en la segunda vuelta electoral, reconoció este 15 de abril de 2025 que "no hay evidencia empírica" de que hubo fraude.

En entrevista con Radio América, si bien Vallejo habló de que existe una sorpresa por la victoria de Daniel Noboa y la derrota de González, señaló que tienen "dudas razonadas" por el aumento de la votación para el presidente y el estancamiento de la candidata correísta.

"La sorpresa es evidente. Luisa González no sube en votación y el presidente sube un millón de votos. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos dudas razonadas de que algo pudo ocurrir. No quiero hablar de fraude porque no tenemos ninguna evidencia empírica, pero hay dudas razonadas (...)", comentó.

Vallejo también sostuvo que para el Partido Socialista no habrá fraude "mientras no se demuestre de forma técnica y documentada de que hubo. Lo que hay es dudas razonadas".

Luisa González lanzó la acusación de fraude desde su sede en Quito.

El Partido Socialista atribuye derrota a errores del correísmo y "desaciertos" del Gobierno

La derrota de González, según continuó Vallejo, podría deberse a errores en la campaña de segunda vuelta del correísmo, pero también a "desaciertos" del Gobierno. "Si bien es cierto que el tema de los ecuadólares, la entrevista entre Correa y Patiño y otros factores más pudo haber determinado (la derrota), pero no es lógica explicar que eso haya provocado que no se suba nada (...)", señaló.

Aunque reconoció que el caso Ligados, la postura del correísmo ante el régimen de Venezuela, entre otros temas, pudieron también golpear la campaña del Luisa González, acota que eso aún está por analizarse y que genera "dudas razonadas".

