El 21 de diciembre pasado el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hizo la presentación de la tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El instrumento debió ser publicado a inicios de este año, en el anterior Gobierno, pero se mantuvo como una deuda por casi doce meses.

El ministro Esteban Bernal recibió la primera alerta de que el MIES tenía un tema pendiente con los adultos mayores en Loja. Ahí, una dirigente le dijo que faltaba la tabla de pensiones alimenticias que debió estar lista a inicios de este año que termina. Cuando pidió información encontró que no se había avanzado nada.

¿Podría haber sanciones por demorar la aplicación de la norma?

Podría, todo depende de cómo se interprete. Lo cierto es que esto fue letra muerta por años. En 2019 se aprueba la Ley de Adulto Mayor en la Asamblea y en una de las transitorias se determina que, una vez emitido el reglamento, el MIES debe presentar la tabla. Eso ocurrió en julio de 2020 y la tabla debió estar lista en enero de este año.

¿Qué beneficios traerá la implementación de la tabla?

Lo primero es que logra destrabar al menos 2.000 causas que ya están en la justicia ecuatoriana en demandas de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, hacia sus familiares que pueden ser hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La herramienta fue elaborada junto al Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Es muy técnica.

¿Desde cuándo podrían los jueces empezar a aplicar la tabla para sus sentencias?

La tabla entra en funcionamiento sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, que ya lo enviamos y se publicará en estos días. El acuerdo se suscribió el 21 de diciembre y al día siguiente la justicia podría haber empezado a usarla para destrabar esas causas y, de aquí en adelante, las que vinieren.

¿Se ha cuantificado cuántos beneficiarios tendría la medida?

Este espacio podría calcularse en 400 mil adultos mayores que pueden estar en situación de vulnerabilidad, abandono y extrema pobreza. En este tiempo he visitado 14 provincias y cada vez encuentro adultos mayores abandonados y vecinos que coinciden en manifestar que hay hijos en condiciones, por lo menos adecuadas, para dar esa asistencia a sus padres.

¿La tabla funciona igual que la de pensiones alimenticias para niñas, niños y adolescentes?

Guardan similitud, pero no son lo mismo. La diferencia más importante es que en el caso de niños, niñas y adolescentes no existe ninguna condición por estrato social y económico. Pueden ser demandadas personas con muchos recursos económicos o aquellos que no los tengan. En este otro caso, el juez debe determinar dos condiciones: carestía y discapacidad. Además, evaluar la situación del alimentante como del alimentado.

¿La responsabilidad recaerá sobre una sola persona?

Esa es otra diferencia con las pensiones alimenticias para niñas, niños y adolescentes. En el caso de los adultos mayores el juez podrá prorratear la responsabilidad económica entre el número de hijos o incluso de familiares que están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Muchos ancianos en esta situación están lejos de las ciudades ¿cómo se enterarán de esta posibilidad?

Primero, se ha publicado el acuerdo y la tabla en los medios de comunicación, el 26 de diciembre. Estamos difundiendo por redes sociales. El área de Comunicación del MIES trabaja en un plan. El ministerio caminará directamente hacia todos los sectores para identificar a aquel adulto mayor vulnerable, abandonado y que se haga la derivación para una valoración por parte de técnicos con personal del ministerio, porque es probable que no encontremos familiares alrededor.

Solo el juez puede dirimir una sentencia para cada caso. El MIES llega hasta la presentación de la tabla.

Si no tienen a quién demandar ¿qué pasará?

Tendrá que quedarse en nuestra red de protección. Pero son los ciudadanos, vecinos, amigos o personas cercanas al adulto mayor que conocen su realidad los que pueden dar las alertas. Hoy por hoy son atendidos por el MIES 120 mil adultos mayores en diferentes servicios.

¿Y los que no pueden costear un abogado para la defensa?

En las primeras tres semanas de enero estaremos firmando convenios con universidades. Con 20 ya tuvimos un acercamiento, para que los consultorios jurídicos que actúan de forma gratuita puedan prestar este servicio.