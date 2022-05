ENTREVISTA

Fausto Salinas es el comandante de la Policía. Nació el 31 de mayo de 1970. Es quiteño. Fue parte del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) por 16 años. Fue director Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, comandante de la Zona 5, subsecretario de Policía, entre otros cargos.

La delincuencia en el país está imparable. En unas provincias más que en otras. Ni el estado de excepción decretado por el presidente ha frenado el embate criminal. El comandante de la Policía explica.

Estamos viviendo momentos críticos. ¿Qué está pasando?

Recibimos la influencia de un conflicto regional que va desde lo social, la pospandemia y un crecimiento de la economía criminal en Ecuador y el mundo. Esa economía se establece a través de la minería ilegal, trata de personas, contrabando y otros. Hay más personas dedicadas a actividades criminales y los niveles de seguridad se ven afectados por la pugna de espacios de poder de grupos que operan en la ruta de la droga, que son los aspectos más críticos que tenemos en el país, en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, donde aumentaron las muertes violentas.

Una es la delincuencia organizada y otra la común. ¿Por qué no hay una estrategia diferente?

Ha habido un estallido que se empezó a evidenciar a partir de la pospandemia, sobre todo la violencia criminal, con un incremento de delitos, de muertes violentas y de la violencia con la que se cometen. En 2020 había una tasa de 7,84 muertes violentas. A partir de 2021 empieza esta escalada de crímenes y terminamos 2021 con una tasa de 14,10.

Antes la Policía tenía la ULCO para casos de delincuencia organizada y el GAO para delincuencia común. ¿Qué pasó?

Que el crimen estalla y estamos con condiciones que no estaban preparadas para enfrentar la violencia, (hay) más ramificaciones delictivas. Todo eso influye para que haya más lazos del crimen que tratan de usar al Ecuador como país o punto de envío de drogas. Antes teníamos bandas que eran regionales, ahora hay otras con influencia albanesa o rusa.

¿Eso qué significa?

Que mientras los grupos criminales incrementan sus capacidades, nosotros nos hemos mantenido con las mismas. Y para enfrentar esa delincuencia que ya ha venido creciendo, el proceso no es tan rápido. Con los medios, capacidad operativa y experiencia que tenemos, hemos dado resultados proporcionales a la amenaza que tenemos.

Eso no se refleja en seguridad. Hay ciudadanos asesinados. ¿Por qué sigue pasando?

Porque la violencia se incrementa. ¿Qué pasaría si no retiramos esas armas? ¿Cuántos eventos delictivos más podrían suceder? Tenemos un trabajo permanente de desarticulación de organizaciones, de economías criminales, pero vemos que no es suficiente. Necesitamos reforzar las capacidades de inteligencia e investigación. Formar un agente investigador con alta experiencia no se da de la noche a la mañana. No es pasar a un policía del eje preventivo y hacerlo investigador, sino que requiere un proceso y esas capacidades nos van a tomar un tiempo.

¿Cuánto?

Ya tenemos un plan de fortalecimiento de la Dinased. En seis meses vamos a tener investigadores básicos, pero la especialidad se construye en años. (Se debe tener) Más personal porque las ciudades son más grandes y las estamos cubriendo con la misma cantidad de policías. Los enfoques tienen que cambiar. Hemos presentado estrategias, como la articulación de la big data que se obtiene de los hechos delictivos. Empezamos a mirar personas que estarían en la cabeza de los grupos y no se ve. Hay delincuentes que no tienen ni una infracción de tránsito porque han mejorado sus capacidades de mimetizarse en la sociedad y en sus operaciones.

¿Por qué no aplicar una estrategia diferente? La que están usando parece no funcionar.

Sí, es que mientras no se controlen las bases estructurales, el problema va a seguir. Las bases estructurales son: el marco legal, el fortalecimiento de las capacidades de Fiscalía, Justicia, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones que están en el ámbito de la seguridad. Fortaleciendo institucionalidad vamos a eliminar la impunidad. Ese trabajo tiene que ser integral en todas las instituciones en el marco de la seguridad. Para implementar estrategias, se requiere de recursos, medios, política pública, compromiso de varios actores. Se requiere comportamiento ciudadano, educación y la educación es de largo plazo.