La consejera Elena Nájera se ha vuelto una voz crítica en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las sesiones del pleno cuestiona y critica casi todas las propuestas que surgen de los demás integrantes del cuerpo colegiado. Asegura tener sus razones para dudar y no hacer creer a la ciudadanía que todo es “perfecto”.

Poco adepta a las entrevistas, la consejera Elena Nájera ha emprendido una suerte de cruzada para dejarse oír en los medios de comunicación. Dice que lo hace para que la ciudadanía se entere de las intríngulis del proceso electoral y, si es posible, conseguir el apoyo de la gente.

¿En qué momento decidió ir en contracorriente del normalmente ‘armónico’ CNE?

La voz disidente es porque no estoy de acuerdo con muchas cosas, especialmente con el reparto, ese mismo que criticaban algunos consejeros electorales y ahora se replica de mejor manera, porque aprendieron bien el libreto.

¿A qué consejeros se refiere?

A quien criticaba en el pasado y ahora es secretario Anticorrupción, el señor Luis Verdesoto, que parece se olvidó los casos que denunciaba. Al vicepresidente Enrique Pita que ahora tiene algunas direcciones y presidencias en delegaciones provinciales y juntas electorales.

Siempre ha funcionado así, ¿qué propone para cambiar esa realidad?

Hay que empezar por la génesis de cómo se eligen a los propios consejeros del CNE. Niegan tener afinidad política alguna, pero sus actos los ubican en uno u otro lado. Cómo es posible que un consejero ahora ocupe un alto cargo en el mismo Gobierno en el que tuvo que hacer la elección.

¿Nunca le ofrecieron ser parte de lo que usted llama el “reparto”?

Tengo un vocal en cada Junta Provincial Electoral que, menos mal, son representantes que gozan de independencia y han cumplido fehacientemente su trabajo. No doy directrices desde Quito. Existió un llamado a la coordinadora de mi despacho de parte de un asesor del señor Pita en el sentido de que me iban a entregar provincias y me negué rotundamente.

Usaron hasta la comunicación del Gobierno para atacarme y tratarme de cobarde. A tiempo ya no está ese señor Pipo Laso

También cuestionó el presupuesto y la forma en la que se están organizando los debates para las seccionales, ¿ha tenido respuesta favorable?

Ninguna. Y lo he pedido de manera formal a través del Quipux de los consejeros. Hice observaciones al reglamento que cada vez que lo leo me da estupor. Se habla de ternas de cinco nombres, por mencionar algo. En lo de fondo se le da la potestad al director provincial de proponer el nombre del mediador del debate. Cómo puedo confiar en el nombre que se proponga en Los Ríos si todo apunta a que el director tiene relación con una organización política.

¿Los debates son potestad de las provincias o de la planta central del CNE?

Solicité que los debates sean provinciales, con participación de la academia porque cada ciudad y provincia tiene realidades diferentes. Que haya un comité provincial de debates, pero no, todo lo centralizaron en Quito. Sin embargo, los directores provinciales son los que ejecutarán el presupuesto, pero con los lineamientos de la Coordinación de Comunicación del CNE en Quito.

Hizo una visita ‘sorpresa’ a Los Ríos, ¿qué pudo constatar?

Conversé con el director provincial, le hice preguntas como solemos hacer los abogados para obtener reacciones y lo que me dijo es que efectivamente la Prefectura le ayudaba con unas camionetas para temas logísticos. Le dije que no hay cenas gratis y evite ese tipo de ayudas, más cuando es de alguien que está buscando una reelección. La verdad sentí una familiaridad con las personas que en su momento mencionó el asambleísta Marco Troya. Me dejó una duda razonable, es mi percepción.

Espero el apoyo ciudadano en esta lucha que es de una contra cuatro y en donde recibo maltrato sistémico

¿Tiene dudas de la transparencia de las seccionales?

El problema es que no se está escuchando a la ciudadanía. Por decir algo, hay denuncias contra la prefecta del Guayas (Susana González) porque en esa provincia hay pintados murales, pero como la ley es tramposa y no habla de murales, sino de vallas publicitarias, entonces solo ahí se descontará el presupuesto electoral.

Pero no solo es en la Prefectura de Guayas...

No nos podemos hacer los ciegos o sordos porque, por ejemplo, Guayaquil está llena de propaganda y aunque voy poco me he podido dar cuenta cómo están las cosas. Las provincias están llenas de propaganda.

¿No hay control de campaña anticipada?

La ley es clara y dice que a partir de la convocatoria a elecciones, el 29 de agosto, se deberá hacer un control electoral. Ellos (los consejeros) recorren permanentemente el país con dinero del presupuesto general del Estado, o sea de los ciudadanos, y no sé si están viendo o si van en carros con vidrios polarizados que no se han dado cuenta de que hay campaña electoral anticipada.