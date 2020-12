‘Hay alternativas para evitar la impunidad y ahí estamos fallando’

Alain Luna Villavicencio es general de Distrito y el nuevo comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Lleva 32 años en la Policía. Fue comandante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), director de la Escuela Superior de la Policía, comandante policial en Esmeraldas y agregado en España.

El general Alain Luna es el nuevo comandante de Policía del Distrito Metropolitano desde octubre pasado. El oficial cuenta a EXPRESO cómo está el tema delincuencial en Quito, las nuevas modalidades y cómo se está combatiendo el fenómeno.

- Aumentó el robo a personas en Quito. Hubo casos de detenciones de siete sospechosos en menos de 24 horas.

- Manejamos las estadísticas comparativas sobre la base de las denuncias presentadas en Fiscalía. A la misma fecha de 2019 sin pandemia teníamos 5.816 robos a personas y a la presente fecha pero con pandemia y distanciamiento tenemos 3.892. Eso significa que hay menos 1.924 casos. Pero son situaciones diferentes. No podemos decir que estamos con 2.000 casos menos, la realidad no es esa porque el ciudadano por las dificultades que tiene es posible que no esté presentando la denuncia.

- Cuáles son los delitos con más denuncias.

- El robo a carros y en carreteras a unidades de transporte. En el robo a carros tenemos menos 157 en comparación con los del año anterior y eso sí es un dato real porque la ciudadanía sí va a denunciar y en muertes violentas lamentablemente hemos tenido un incremento.

- Cuáles son las causas.

- La situación socioeconómica y la salida del confinamiento hace que existan grupos de personas que hacen reuniones y terminan en riñas que generan muertes violentas, heridas y otras cosas que vamos enfrentando.

- En Quito, ¿la causa de muertes violentas es la delincuencia?

Ahora enfrentamos el incremento de la delincuencia y la violencia, implica que reorientemos el esfuerzo. Alain Luna, comandante de Policía de Quito

- Al decir que son por eventos delincuenciales, al menos en el mes anterior, estaríamos faltando a la verdad. Existe un 60 % que es por cuestión interpersonal y un 40 % por delincuencia. Hubo un día en noviembre que amanecimos con dos muertos por violencia interpersonal. En un caso se reunieron en un domicilio a ver el fútbol dos hombres y una mujer, empezaron a beber un trago, una situación de celos, salen de la casa y uno de ellos los persigue y los apuñala. Pero el origen fue un domicilio. En el otro en una casa reunida la familia, una discusión entre dos hermanos, la hermana mata al hermano.

- ¿Hay desborde?

Prisión preventiva para la 'pareja del terror' que asaltó varios locales en Quito Leer más

- No es que estamos desbordados por la violencia. Claro que hemos tenido muertes por violencia por intentos de asalto, pero en porcentaje la que es producto de riñas está creciendo y nos genera preocupación y malestar.

- ¿En los últimos operativos han visto otras modalidades de delincuencia?

El alquilar vehículos para asaltar a personas o robar domicilios. Eso alarma mucho a las personas y la respuesta tiene que ser inmediata. La última banda que detuvimos alquilaba vehículos y en esos iba a robar las casas, a violar las seguridades y sustraer las cosas y luego iba a devolver los vehículos que alquiló. Pero una vez identificados que se hizo la investigación luego de intentar robar una casa pretenden darse a la fuga, embisten a un servidor policial, uno de los vehículos lo golpea para hacerle a un lado, se hace la requisa se encuentra el arma de fuego las herramientas, son plenamente identificados pero volvemos al problema, que no es netamente de justicia, sino de una Constitución garantista. Al final pusimos a órdenes de la justicia que determinó que no había las pruebas suficientes. Hay alternativas para evitar la impunidad y ahí estamos fallando.

El contexto

En Quito, igual que en el resto del país, se han incrementado las muertes violentas. No todas son por delincuencia común. En la capital, por ejemplo hay un incremento de muertes por violencia interpersonal. Los casos se originan en reuniones familiares, en las que el consumo de licor provoca el 60 % de decesos.