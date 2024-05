Cuatro meses desde la fuga de alias 'Fito': esto es lo que se sabe

El 7 de enero de 2024 el complejo penitenciario de Guayaquil, que albergaba hasta esa fecha a uno de los capos más peligrosos del país, fue intervenida por las fuerzas élites de la Policía Nacional y todo su contingente para buscar a uno de los reos que pondría en 'jaque' al flamante Gobierno de Daniel Noboa: Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda narcoterrorista Los Choneros.

Ese día, el Gobierno Nacional dio la orden de ingresar a la cárcel y buscar a Fito, pero el ya no estaba. Incluso, pese a que la alerta se dio en horas de la mañana, las autoridades tardaron alrededor de 15 horas para reconocer - sin dar mayores detalles- lo que el país ya sabía gracias a los noticiarios del país y fuentes extraoficiales: que alias Fito se había fugado y el Sistema Penitenciario y el Gobierno recién se habían enterado.

Agosto 2023. Adolfo Macías en La Roca. ARCHIVO

Desde es fecha, el Gobierno Nacional y el bloque de seguridad a cargo de su búsqueda no ha dado señales de conocer dónde se encuentra. Esto pese a que en reiteradas ocasiones el presidente Daniel Noboa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han declarado ante la prensa estar cerca del prófugo o tener estructurada una búsqueda integral a nivel nacional.

Algo que aún no se traduce en una recaptura.

¿Cuándo y cómo lo hizo? Poco se sabe, pues las autoridades no dieron detalles en aquella rueda de prensa fugaz que se organizó luego de que el Consejo de Seguridad se reuniera de emergencia: "La Policía en conjunto con las Fuerzas Armadas se percató de la no presencia del interno que prevalece en este centro de rehabilitación social”, dijo el comandante de la Policía, César Zapata.

Desde esta fecha en adelante, varios hechos relevantes han transcurrido en Ecuador:

19 de enero de 2024: Tras la expulsión de los familiares del terrorista Adolfo Macías, alias Fito, desde Argentina a Ecuador, la ministra de Seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich, emitió un claro mensaje a los narcocriminales, terroristas y delincuentes que intenten ingresar a ese país: "La Argentina será un terreno hostil para los narcotraficantes, no seremos un narcopaís, ni guarida de delincuentes ni de sus familiares".

En Argentina, autoridades realizaron un operativo para expulsar a familiares de Fito. La Nación

23 de enero de 2024: Días después de su fuga y de la expulsión de la familia de Fito de Argentina, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaró estar "cada vez más cerca de encontrarlo y seguramente alias Fito lo está sintiendo", dijo en una rueda de prensa conjunta con el comandante de la Policía, César Zapata, en la que anotó que Estados Unidos y Colombia apoyan en aspectos de inteligencia al bloque de seguridad.

15 de abril de 2024: El mandatario Daniel Noboa señaló que alias Fito no es el objetivo principal de la lucha de su Gobierno contra contra el crimen. Es más, en declaraciones anteriores, calificó a alias Fito como un delincuente más, al referir que el líder de Los Choneros no es igual al narcotraficante extinto Pablo Escobar: "No se trata de una sola persona. Ese es el error. Si nos enfocamos en una persona en lugar de destruir toda la estructura, ahí es cuando no tendremos éxito", sostuvo Noboa en entrevista con el medio australiano SBS News.

LA FUGA Y LOS DISTURBIOS EN CÁRCELES

Tras la fuga del narcocriminal, en Ecuador se registró una ola de disturbios, movimientos inusuales y alteraciones en al menos seis cárceles del país; un escenario que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a decretar el primer estado de excepción a nivel nacional, para que las Fuerzas Militares puedan ingresar al sistema penitenciario a retomar el orden, pues ahí, al menos una docena de agentes penitenciarios habían sido secuestrados por los reos.

