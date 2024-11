¿Habrá un apagón nacional en Ecuador? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La posibilidad de un apagón nacional en Ecuador se ha vuelto una pregunta constante en redes sociales y motores de búsqueda, en medio de una crisis energética que mantiene a gran parte del país en vilo.

Hasta ahora, los cortes de energía anunciados son de hasta 12 horas diarias, y, por recomendación del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), podrían extenderse a 14 horas en zonas residenciales. Sin embargo, un apagón total se ha anunciado esta semana solo para sectores industriales específicos.

¿Cuáles son los sectores industriales con apagón total?



Desde el lunes 11 de noviembre y hasta el jueves 14, tres áreas industriales de Quito —Santa Rosa, Inga Bajo y Sangolquí— enfrentarán cortes de 24 horas que afectarán a empresas como Alambrec, Expreso Novapan y Expreso Enkador.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que estos cortes se aplicarán únicamente a empresas que cuentan con generadores propios, para minimizar el impacto en los hogares. El Ministerio de Energía y Minas explicó que estas suspensiones no afectan a las zonas residenciales debido a la existencia de alimentadores eléctricos dedicados exclusivamente al sector industrial.

¿Por qué la duda de un nuevo apagón nacional?



La crisis energética no se soluciona y en septiembre se género gran expectativa por un apagón nacional, sin embargo, no fue tan catastrófico como se creía. Los cortes fueron escalonados y no en simultáneo.

Ecuador refleja un déficit de aproximadamente 1.000 megavatios en la capacidad de generación del país, agravado por la sequía que ha limitado el rendimiento de las centrales hidroeléctricas, de las cuales depende más del 70 % de la energía en Ecuador.

El Gobierno ha intentado poner en funcionamiento la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y gestionar la importación de energía desde Colombia, aunque aún sin resultados concretos.

En medio de esta situación, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de abrir el sector energético a la inversión privada, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico del país y evitar un apagón nacional o prolongando.

