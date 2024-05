Hábeas Corpus: ¿Qué es y cuándo aplica?

En medio de la actual trama de corrupción de la que son protagonistas personajes de altos cargos políticos y judiciales de Ecuador, sale a relucir una figura legal que muchos de ellos utilizan para evitar la prisión: el hábeas corpus.

Permisos de trabajo a migrantes en Estados Unidos: todo lo que debes saber Leer más

¿EN QUÉ CONSISTE?

La delegada provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, María Mercedes Guevara, aclara que no se trata de una herramienta para evadir la cárcel. Explica que es una garantía jurisdiccional que tiene dos finalidades: recuperar la libertad de quienes fueron detenidos de forma ilegal, arbitraria o ilegítima; y de proteger la vida de las personas privadas de la libertad. “La detención tiene que ser siempre por escrito, por mandato de un juez, sino es así, es ilegal”, dice.

(Lea también: Juan Esteban Guarderas denunciará a Verónica Abad ante el TCE )

¿EN QUÉ CASOS?

Esta herramienta legal puede ser útil en cualquier caso, pues se puede aplicar a personas que están en centros de rehabilitación en contra de su voluntad, en personas que no pueden salir de una clínica u hotel por falta de pago e incluso en el año 2019 fue puesta la acción en la ciudad de Baños para hacer respetar los derechos de una mona llamada Estrellita, quien debía estar en un área silvestre y se encontraba en un zoológico.

¿DÓNDE ACUDIR?

El abogado y experto en Derechos Humanos, Wilson Lindao, añade que el hábeas corpus se solicita ante un juez, en cualquier día y a cualquier hora, en la ciudad donde se ha detenido al implicado y lo puede presentar cualquier persona . “(...) Si dentro de la audiencia se llega a constatar esa vulneración, el implicado queda libre, sino va a la cárcel”.

RELACIONADAS Apelan a habeas corpus que le fue negado al exvicepresidente Jorge Glas

¿CÓMO FUNCIONA?

Guevara menciona que uno de los casos donde más se aplica es para la salida de prisión de las personas privadas de libertad (ppl). Esto, porque, explica, en el país es común que después de que el juez emite la orden de liberación, muchos centros carcelarios no acogen esta disposición y no dejan ir a los reos. “Los centros penitenciarios a veces no acogen la orden de excarcelación o son muy lentos en procesos”.

Legalidad El hábeas corpus como derecho está establecido en el artículo 89 de la Constitución y en los artículos 44 y 45 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

Medicina: una carrera que abraza el avance tecnológico Leer más

LOS COSTOS

Presentar un hábeas corpus no tiene costo. Lo que tiene un valor son los honorarios de un abogado por su procedimiento. No obstante, Guevara destaca que, en la Defensoría del Pueblo, así como la Defensoría Pública, el acompañamiento legal que hace la institución a la ciudadanía, así como el resto de servicios que brinda, son gratuito. En el año 2022 la Defensoría del Guayas, que preside Guevara, presentó dos hábeas corpus. Desde entonces no ha tenido necesidad de presentar un tercer caso.

(Te puede interesar: Permisos de trabajo a migrantes en Estados Unidos: todo lo que debes saber )

¿CUÁNDO NO SE APLICA?

De acuerdo a la Corte Constitucional, no se puede hacer uso del hábeas corpus para personas que estén cumpliendo penas condenatorias con sentencia ejecutoriada, en especial aquel que ha cometido un delito de gravedad o que pueda generar riesgos o daños a víctimas, como violencia de género o comisión social. Es decir, por ejemplo, un hombre que ha sido sentenciado por violencia a la mujer, no puede hacer uso de esta herramienta.

Donar órganos: ¿Cuáles son los beneficios? Leer más

La delegada de la Defensoría del Pueblo considera que en Ecuador hay un abuso del hábeas corpus. “Por ello veo la necesidad de que la Corte Constitucional emita precedentes jurisprudenciales para evitar este abuso del derecho”. Añade que este abuso puede conllevar a una sanción pecuniaria y administrativa.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE A EXPRESO