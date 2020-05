Guillermo Lasso: "La compañía Seguros Sucre es una olla de corrupción"

Guillermo Lasso, precandidato a la presidencia de la República, asegura haberse despojado de la bandera política para apoyar al país y trabajar con el Gobierno y los alcaldes en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Pero en ese camino de lucha, le dice a EXPRESO, se ha encontrado con la corrupción.

Coronavirus en Ecuador: otra entidad en la mira por alimentos Leer más

¿Es cierto que el fideicomiso Salvar Vidas ha tenido problemas para entregar las donaciones a los hospitales?

Nos pasó algo inaudito. El hospital del Seguro Social de Los Ceibos, en Guayaquil, tardó un mes en firmar el convenio de donación. Hasta que no llegaron el nuevo director general y el ministro de Salud no se lo hizo.

¿Qué querían entregar?

Entregamos 21 respiradores convencionales y cerca de 70 respiradores de un solo uso. Inicialmente dijeron que no habían recibido nada cuando ya se habían firmado las actas de entrega-recepción y, luego, cuando no podían negar que tenían lo equipos, dijeron que no funcionaban. Equipos nuevos, de paquete, alemanes. Lo mismo pasó con el hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, también del IESS.

Diana Salazar: “Debería hacerse un análisis de probidad de los contratistas” Leer más

¿Por qué se negaban a recibir la donación de respiradores?

Lamentablemente, yo debo llegar a una conjetura. Como donábamos equipos, los departamentos de compra de esos hospitales ya no necesitaban adquirirlos. Y si no compran, se les acaba el juego del sobreprecio.

¿Se jugó con la vida?

Si un hospital no firma un convenio durante un mes y no quiere recibir donaciones, que sus directivos lleven en su conciencia que han jugado con la salud de la gente.

¿Qué pasó en el Andrade Marín?

Coronavirus: La Espol también va tras una vacuna contra el Covid-19 Leer más

El ministro de Salud (Juan Carlos Zevallos) habló de la urgente necesidad de respiradores. Los compramos en menos de 24 horas y los pusimos en Quito, los dejamos instalados. Y luego nos dijeron que no funcionan. Intervinieron otra vez el ministro de Salud y el director general del Seguro Social. No cabe duda: le dañamos el negocio a quienes tenían previsto comprar equipos para esos hospitales. Sin duda alguna, se requiere una reforma urgente al sistema de compras del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Tiene que haber un método centralizado de compras para evitar la especulación y la corrupción.

¿Todos los insumos, equipos y medicinas comprando por Salvar Vidas se han entregado?

De los nueve millones, se han comprado 7 millones en insumos, medicinas y equipos médicos. En 52 días hemos repartido 5 millones de dólares. Tenemos dos millones en caja y otros dos millones en compras por entregar.

Sonnenholzner dice que espera salir 'con la frente en alto' de la Vicepresidencia Leer más

¿El fideicomiso seguirá después de la emergencia?

No podemos desintegrarnos. Probablemente, daremos por terminada la etapa de la pandemia, pero Salvar Vidas tiene otras misiones. Una de esas es cuidar de aquellos niños y jóvenes que consumen droga en escuelas y colegios. Yo le he propuesto, a todos los fundadores del fideicomiso y al directorio, que no podemos terminar nuestra tarea sin antes atender el requerimiento de este otro problema social.

¿Algún plan económico?

Primero el coronavirus. Luego nos queda salvar el empleo, después hay que salvar la economía del Ecuador para terminar salvando al Ecuador como país y como sociedad. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de una lucha frontal contra la corrupción. Como ciudadano, yo lucho contra la corrupción, pagando los impuestos que me corresponde pagar. Yo seré candidato a la presidencia de la República y aspiro a tener la confianza de los ecuatorianos, porque gobernando al Ecuador tendremos las mejores posibilidades de luchar contra la corrupción. Por ejemplo: no puede seguir funcionando la compañía de Seguros Sucre. Ese es un foco de corrupción. Esa compañía tiene que ser liquidada. Tiene juicios en el exterior y en el Ecuador, donde se menciona a personas que pertenecieron al Gobierno anterior y a este Gobierno.

Petroecuador advierte con tomar acciones legales contra Seguros Sucre Leer más

¿Sucre tiene asegurada gran parte de los bienes del Estado?

Esa fue una más de las tantas estupideces de Rafael Correa porque a nadie se le ocurre poner todos los huevos en una misma canasta. Se obliga a que las compañías estatales e instituciones del Estado contraten seguros con Sucre. Petroecuador está por demandar a Sucre porque no le paga los siniestros. La mano derecha amenaza con demandar a la mano izquierda, cuando las dos manos pertenecen al mismo cuerpo: el Estado.

El presidente Lenín Moreno ha dicho que al Gobierno no le compete investigar la corrupción, sino a la Fiscalía.

Él es políticamente responsable de todos esos actos de corrupción que no ha tenido la valentía ni el conocimiento necesario para desarmarlos. Él y su gobierno tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción, entregando en la Fiscalía, toda la información que pruebe esa corrupción en las instituciones del Estado, y no solapar a los administradores corruptos.

El Gobiermo sigue sumando funcionarios involucrados en corrupción. ¿Cómo puede luchar contra ella?

Se necesita un gobierno que no nazca de la entrañas del correísmo ni del morenismo porque esos ya están contaminados, porque puede haber peleas de líderes arriba, pero los compinches, en el segundo, tercero y cuarto nivel, se cuidan las espaldas. Que venga gente nueva que destape la olla de la corrupción. Solo hemos hablado del sector salud y de Petroecuador. Y no hemos hablado del contrabando de los combustibles, la comercialización del petróleo ecuatoriano que lo siguen haciendo con una empresa que supuestamente es china.