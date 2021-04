Guillermo Lasso: "No tengo resentimiento con Delfín Quishpe. Iré a Guamote y veremos quien canta mejor"

Reviviendo un incidente pasado. El presidente electo, Guillermo Lasso, recordó un impasse con el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, durante la segunda vuelta electoral. En una visita a dicho cantón, el primer edil y seguidores impidieron el ingreso del entonces candidato presidencial y parte de su comitiva a la ciudad con piedras y pancartas en mano.

En el marco de la reunión que hoy, 28 de abril de 2021, mantuvo el futuro mandatario con alcaldes del país recordó el incidente cuando comentaba a los primeros ediles que tiene previsto visitar al menos una vez cada cantón durante su periodo de Gobierno, y empezará con Colta. "Creo que ahora ya no me va a lanzar piedras Delfín Quishpe, así que puedo ir a Guamote también", dijo Lasso lo que arrancó risas y aplausos de los presentes en la cita.

Miren lo que es la vida, ganamos de largo en Guamote, de largo, pero no tenemos ningún resentimiento con el alcalde Quishpe. Por ahí vi que cogió unas piedras, pero no importa vamos a ir a Guamote y trabajar con Delfín Quishpe. Vamos a ver quién canta mejor… Guillermo Lasso, presidente electo.

El momento fue aprovechado por el alcalde de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y alcalde de Paute, Raúl Delgado, para decir a Lasso que espera que no los reciban como en algún momento fueron recibidos en el Palacio de Carondelet: con bombas lacrimógenas. "No te preocupes hermano. Eso no habrá ni con ustedes ni con ningún ecuatoriano", respondió el presidente electo.