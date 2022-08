El presidente Guillermo Lasso presentó el 26 de marzo de 2022 una denuncia en la Fiscalía. Pidió que se investigue a cinco asambleístas y un asesor por ser sospechosos de haber solicitado beneficios económicos a cambio de votar por el proyecto de ley de inversiones, que fue archivado el pasado jueves 24 de marzo.

La denuncia enviada a la fiscal Diana Salazar registraba los nombres de los asambleístas Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, todos de Pachakutik, además del asesor de Yucailla, Marcelo Rosero. Lasso dijo en ese momento que eran acontecimientos "gravísimos" y que ante eso no podía "permanecer en silencio".

Sin embargo, el 25 de agosto pasado, el jefe de Estado remitió un oficio a la misma Fiscalía en el que pide el archivo de la investigación de esas personas. En el documento se lee que “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas” solicitó parar la investigación.

Periodistas abordaron ese tema a Lasso la mañana de este 26 de agosto, en una actividad relacionada con la final de la Copa Libertadores de América, en Guayaquil. Ahí, el primer mandatario dijo: "A mí me gusta actuar siempre con sentimientos humanos. Y cuando no se han presentado las pruebas, pues lo que cabe, con caballerosidad, es decir lo que he dicho. El acto ya en sí es una disculpa".

Tanto el legislador Molina como Quezada le dijeron este jueves a EXPRESO que no estaban al tanto de la decisión del presidente. Este viernes 26 de agosto, Celestino Chumpi dijo que no ha sido notificado oficialmente, pero que si eso ha pasado él felicita la actitud del mandatario.