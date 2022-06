Listo para responder. Primero, antes de cualquier pregunta, pide disculpas por su vestimenta (una camisa con mangas apenas recogidas, un jean azul y un par de zapatos marrón claro (no rojos) de cuero). Es que viene de un recorrido de obras en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos; y en Samanes (Guayaquil), en la provincia del Guayas.

Toma asiento junto al director de EXPRESO, Galo Martínez Leisker, y frente a un tribunal de editorialistas listos para lanzar sus preguntas. Francisco Huerta, subdirector de este Diario, hizo de moderador. Inicia. Jorge Jalil aborda el tema económico bosquejando un escenario de un primer año de Gobierno en el que se puso el avión a punto y “ahora queremos que despegue”. En ese sentido, los acuerdos comerciales son cruciales y la duda fue dirigida a los cuidados en estos para que no dañen la producción nacional, a lo que sumó otra duda: “¿Cuándo empezaremos a ver obra del Gobierno?”.

Hay otras dos obras que las alcanzaré a dejar en estudios: la autopista Quito - Guayaquil y el tren multipropósito.

El presidente toma la palabra para precisar que el acuerdo con México avanza bien. Explica que estas negociaciones dependen a veces de detalles que no tienen nada que ver con la economía como los políticos y electorales. “El acuerdo está negociado en un 99 % falta un 1 % que es una decisión política del presidente de México con el de Ecuador”, dijo Lasso, quien precisó que luchará porque el camarón y el banano, productos estrellas ecuatorianos, entren en el pacto. Aquí hay un detalle: “El objetivo final no es México. El objetivo final es la Alianza del Pacífico”.

Ahora, las obras. Solo en educación hay una inversión de 200 millones de dólares y hasta diciembre 21 nuevas unidades educativas. Además se intervienen 5.200 escuelas y colegios fiscales de un total de 12.000 afectados por la pandemia. ¿En carretera? La prioridad del año es arreglar los daños provocados por la naturaleza. Cerca de 650 millones de dólares. ¿Y en salud? Cuatro nuevos hospitales hasta diciembre y 37 repotenciados.

Hay que mover esa maquinaria de la burocracia que está acostumbrada al concepto de controlar todo y poner obstáculo en la inversión privada.

La editorialista Catrina Tala trae otros dos temas a la mesa: el desabastecimiento de medicinas en los hospitales y la crisis política en la Asamblea Nacional. Sobre la primera, el jefe de Estado dijo estar consciente del mal servicio en provisión de medicinas no solo en el Ministerio de Salud, sino también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dicho esto, anunció que el 16 de junio próximo informará que a partir del 20 de junio comienza un nuevo sistema de provisión de medicinas, la externalización, es decir, que los pacientes puedan ir con sus recetas y canjearlas por medicinas directamente en cualquier farmacia. ¿Qué pasa con los pacientes internados? “Uno es el paciente externo y otro el internado. El internado todavía vamos a tener que funcionar con el sistema actual. No voy a poner en duda la palabra de ningún ciudadano que dice que ‘yo estuve ahí y no me dieron las medicinas’. Tampoco pongo en duda la palabra de la ministra de Salud que ha visto las bodegas con medicinas. Ahí hay corrupción en los hospitales. Hay que avanzar poco a poco”.

¿Y en la Asamblea? El presidente prefiere concentrarse en otros problemas, asegura, y deja que las “necesidades de los políticos las resuelvan en la Asamblea, yo estoy trabajando en seguridad, educación, salud en la generación de empleo”.

Allá los políticos que se den de golpes. Ya vemos la vinculación de la mayoría de una Asamblea con las bandas vinculadas al narcotráfico.

Bernardo Tobar trae a la conversación el marco legal que fue creado durante la época del correísmo cuyos reglamentos, en algunos casos, están vigentes y pueden entorpecer proyectos y la llegada de nuevas inversiones. El presidente Lasso coincidió y recordó que en su primer día de gestión derogó el reglamento de la Ley de Comunicación. “Es igual a haberle cortado los dientes a un cocodrilo... es verdad, el correísmo dictaba la ley, pero todo lo bajaba al reglamento. Y se puede hacer mucho reformando o derogando reglamentos”.

En este punto el presidente, ante una pregunta traída desde el campo de lo especulativo, confesó: “Lo digo delante de todos ustedes. Me he planteado también una meta de que no pueden regresar los correístas. Hay que entregar el poder, no sé, si hay alguien que piensa distinto a mí, bienvenido, pero que respete lo fundamental de la democracia, la libertad, que cree en la libre empresa, iniciativa, el emprendimiento privado. Ojalá que se logre cumplir”.

Alcaldes de cantones pequeños sin agua potable ofrecen piscinas de agua. Hay que censurar desde la opinión pública a esos alcaldes.

Sophia Forneris se adentró en el campo social, específicamente en el bono a mujeres embarazadas de escasos recursos: ¿Cómo cree que este programa será diferente al de otros gobiernos y países donde no ha funcionado para que exista un cambio demográfico? “Nos hemos planteado en cuatro años reducir la desnutrición crónica infantil del 29 al 23 %. Eso depende de preocuparnos de la madre gestante y los 1.000 primeros días del bebé. Es un bono de 50 dólares mensuales y hay dos más de 120 dólares condicionados a que la madre cedule al niño y que vaya a todos los chequeos médicos. El otro problema son los niveles de pobreza en Ecuador, impulsar proyectos de agua potable y alcantarillado”.

Modesto Apolo lleva la conversación al aspecto laboral: ¿Está abierto a escuchar una propuesta para incrementar en 200 % de los no ocupados sin que esto signifique lesionar a quienes ya tienen trabajo sin violar derechos laborales? “Eso es lo que le propuse al país. Dejar intacto el Código de Trabajo y crear un Código de Oportunidades Laborales que cubran a quienes no tienen empleo formal. Estoy tratando de hablar con los sindicatos para ponernos de acuerdos. Veo que por ese egoísmo político en la Asamblea hoy no hay la oportunidad para eso”.

El articulista Eduardo Carmigniani se va por el lado judicial y el papel deficiente en la lucha contra los grupos organizados. La duda es: ¿Cómo vería el Ejecutivo permitir la extradición de ecuatorianos? “Fantástica idea. La tenemos en papel ya para una eventual consulta popular concentrado en seguridad. La extradición es fundamental. La pregunta: ¿Está de acuerdo con extraditar a los narcotraficantes? Estoy de acuerdo”.

Las preguntas de los suscriptores

Julio Navas Pazmiño: ¿Cuántos asesinatos más espera para reaccionar y defender la vida de los ecuatorianos?

“Tengo la misma angustia y preocupación del suscriptor. Comprendo su ansiedad y el temor que se siente en toda la población. Las decisiones que hemos tomado estadísticamente demuestran que hay una contención. Que no sigan subiendo un promedio de más o menos 11 muertes violentas al día, la mayoría en Guayaquil. Hemos logrado contener. Sé que no es suficiente. No es la respuesta que quisiera dar, pero es la realidad. Estamos tomando decisiones y no puedo entrar en detalles sobre planes de seguridad”.

Raúl Noboa: ¿No cree que es posible que haya un boicot para perjudicar a su Gobierno? ¿Por qué no toma la decisión de cambiarlos? Existen muchas falencias en varios ministerios y hay correístas en posiciones de mando.

“No veo un boicot desde la burocracia, sino desde el triunvirato de la conspiración. Desde el primer día que soy presidente operó y probablemente no dejará de hacerlo hasta que me vaya. Tengo que hacer todo lo que he hecho para evitar que se lleven la Fiscalía, la Contraloría y más. Creo que Camilo Ponce, Sixto Durán Ballén y León Febres-Cordero (LFC) se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano (PSC) ahora”.

Lupita Amaya Jacho: ¿Cree usted que el excedente que ingresa al país por la venta del petróleo debe guardarse en las reservas del Estado?

“La política del Gobierno no es ahorrar dinero y tenerlo guardado, sino invertirlo para solucionar los problemas en cuanto a deficiencia del servicio público. Mucha gente cree que porque el petróleo ha subido, la reserva monetaria ha subido, el Gobierno tiene una política de ahorrar dinero y no comprar medicinas. No es así. La reserva monetaria internacional no es de propiedad del Gobierno, sino de todos los ecuatorianos que depositan su dinero en el sistema financiero, de los municipios, prefecturas, del IESS. La reserva es de $ 8.200 millones de esos 700 millones le pertenecen al Gobierno”.