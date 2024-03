Guillermo Lasso sobre su Presidencia: "No he cometido ningún delito"

El exvicepresidente Guillermo Lasso asegura que no ha cometido ningún delito. Lo menciona durante un diálogo con un grupo de estudiantes en una sala de clases en Estados Unidos, donde permanece desde hace unas semanas.

“Yo no he cometido ningún delito y tomé la decisión de irme. Y no me ha pasado nada y espero que no me pase nada, creo que no me va a pasar nada porque no he cometido ningún delito”, mencionó en un video subido a su red social Instagram.

De acuerdo al video, Lasso comenta que la decisión de disolver la Asamblea Nacional, en mayo de 2023, “no fue fácil” y que prefirió hacerlo antes de entregar “en pedazos el Estado a gente corrupta”, que le iba a hacer quedar mal y así llevarlo a cometer peculado.

Días atrás, el expresidente Lasso adelantó que no asistiría al llamado de la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión libre en el caso Metástasis. Su testimonio fue solicitado por uno de los procesados en el caso.

