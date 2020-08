Guillermo Lasso: "Estoy dispuesto a dialogar con Jaime Nebot"

Guillermo Lasso y Alfredo Borrero Vega, binomio presidencial por el partido CREO, acudieron este 24 de agosto al CNE para hacer oficial su precandidatura.

Lasso, ante la prensa, aseguró que no descarta el diálogo con otros partidos, en particular con Jaime Nebot; líder del Partido Social Cristiano (PSC) y afirmó que "definitivamente no" declinará su precandidatura.

¿Quiénes son los precandidatos a la presidencia de Ecuador? Leer más

"Este es el momento del Ecuador, no de las ideologías de derecha o izquierda, por eso este proyecto político es inclusivo para los 17 millones de ecuatorianos; los que viven en la costa, los que viven en la sierra, los que viven en la Amazonía y los que viven en Galápagos. También para los que viven en Europa, Estados Unidos. Para todos los ecuatorianos (...). Aquí caben los blancos, los mestizos, los afroecuatorianos, los indígenas. Aquí caben todos los ecuatorianos; el obrero, el artesano, el albañil, el agricultor, el ganadero, el católico, el evangélico, el que todavía no cree en Dios... tienen un espacio en este proyecto político", dijo en su discurso.

#EleccionesEcuador2021 | El candidato presidencial por el partido CREO, Guillermo Lasso, dijo estar dispuesto a sentarse "para conversar" con Jaime Nebot. pic.twitter.com/ZvHCmfXJHx — Diario Expreso (@Expresoec) August 24, 2020

Además señaló que serán bienvenidos todos los diálogos porque "tenemos que defender al Ecuador de la tesis del pasado, defenderlo de un correísmo que nos trajo desastres y crisis y corrupción al Ecuador. Y, tenemos que defenderlo también de aquellos extremos ideológicos que pretenden llevar al Ecuador a la Venezuela del presente".

Con respecto al diálogo con otros partidos, hizo énfasis en que "tendré que dialogar con todos los ecuatorianos en función del bien común y del país. Y, claro, con mucho gusto estoy dispuesto a sentarme a dialogar con el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC)".

Las próximas elecciones, serán unas de las más disputadas de la historia por la cantidad de binomios que presenta. Hay 19 precandidatos a la primera magistratura del país, con su respectivo aspirante a la vicepresidencia.