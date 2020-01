Invierno en Guayas: "La maquinaria no abastece para enfrentarlo", dice prefecto

La maquinaria de la provincia no está en buen estado. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, informó que el 60 % de las retroexcavadoras, volquetas y demás máquinas de la provincia cumplió su vida útil y no abastecerá para enfrentar la etapa invernal, cuya intensidad aún se desconoce.

La autoridad describió maquinaria que cumplió su vida útil de 8 a 10 años, de volquetas con los baldes dañados y retroexcavadoras con las cuchillas desgastadas que deberán entrar en un proceso de chatarrización. Lo dijo la mañana de este viernes, 3 de enero de 2020, en un recorrido por los galpones de la Prefectura, en el norte de Guayaquil, donde reposan las máquinas.

Pese a la complicada realidad descrita por el ejecutivo provincial, el Gobierno del Guayas ha tomado prevenciones para mitigar en lo posible el impacto de la etapa invernal que se aproxima. El pasado 9 de diciembre se compraron cuatro retroexcavadoras de brazo largo para desazolvar sobre todo los ríos más caudalosos de la provincia. Los proyectos de prevención de inundación, Bulubulu, Cañar y Naranjal, se están limpiando. Se prepara transportación, albergues, luz eléctrica con generadores, agua y demás insumos. El Banco de Desarrollo otorgó un crédito de 2 millones de dólares para comprar 20 volquetas nuevas. En dos días está previsto que la adjudicación se suba al portal de compras públicas y en unos 10 a 15 días contar con las volquetas, dijo Morales.

Existen contactos con el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con la Policía Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea para la coordinación de ayuda cuando la provincia lo necesite, adelantó el prefecto, quien cuestionó que la gestión anterior no dejara dotada a la provincia con la maquinaria suficiente y en buen estado para enfrentar las lluvias y sus efectos.

Si no hicieron en 10 años lo que tuvieron que hacer, dejar renovada la maquinaria para que no sufra la provincia, nos tocará hacerlo a nosotros. No haremos lo que hicieron otros administraciones. Dejaremos la casa en orden.

Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas.