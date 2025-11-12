Guayaquil: dos heridos en ataque armado cerca de un colegio

La Policía investiga las causas del atentado ocurrido en plena hora pico en el norte de Guayaquil

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio del ataque en la avenida Luis Cordero Crespo, norte de Guayaquil

Dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a tiros en el norte de Guayaquil, alrededor de las 18:00 del martes 11 de noviembre.

De acuerdo con información policial, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra un vehículo negro que circulaba por la avenida Luis Cordero Crespo, frente a una Unidad Educativa y cerca del Cuartel Modelo de la Policía Nacional.

Tras los disparos, los atacantes huyeron del lugar, mientras el hecho provocó pánico entre los transeúntes, que corrieron al escuchar las detonaciones. Dentro del automóvil se encontraban un hombre y una mujer que presentaban heridas de bala.

Acción inmediata de la Policía

Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar. Uno de los uniformados, al constatar que las víctimas perdían abundante sangre, les brindó primeros auxilios y aplicó torniquetes para contener la hemorragia antes de su traslado a un centro de salud. El jefe del Distrito Modelo, coronel Edison Palacios, señaló que las causas del ataque aún están bajo investigación.

Durante el operativo, uno de los carriles de la avenida permaneció cerrado por cerca de 50 minutos, lo que provocó un congestionamiento vehicular en esta zona de alta circulación, debido a la necesidad de asegurar el área y facilitar las labores policiales y periciales.

Recién a las 19:45, el vehículo fue retirado del lugar y la circulación restablecida.

Vehículo con blindaje

De manera preliminar, se conoció que ninguna de las víctimas registra antecedentes penales. No obstante, el automovil en el que se trasladaba tenía ventanas blindadas, y aunque recibió diez impactos de bala, ninguno logró atravesarlas. Este detalle hace presumir que el propietario sospechaba que podía ser blanco de un ataque, motivo por el cual habría optado por reforzar la seguridad del automovil.

