La voluntad cubre la carencia. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil complementa su plantilla de bomberos rentados con un pelotón de agentes voluntarios.

Son 2.100 personas que se han sumado a la institución bomberil para arrimar el hombro en cada emergencia, sin recibir algún tipo de retribución económica, solo por la gratitud y satisfacción que deja el deber cumplido.

Dicho cuerpo voluntario asiste a los 550 bomberos rentados que tiene la institución bomberil para atender a los 2,7 millones de ciudadanos que tiene Guayaquil.

La plantilla es tres veces más numerosa que la del personal rentado, y como tal, cumple una función importante dentro de la institución. Así lo resalta el subdirector de la Academia de Bomberos de Guayaquil, Andrés Haz Sarmiento, quien asegura que los 2.100 agentes voluntarios se han convertido en la pieza clave de la plantilla bomberil.

La ciudad tiene recursos para abastecerse de personal, no merece depender de los voluntarios.

Heriberto Moreira, perito forense de incendios

“Son el tornillo de la cabeza, sin ellos no nos abasteceríamos, son alrededor de 50 cuarteles que tiene la ciudad, es imposible trabajar sin ellos. Son el complemento de la plantilla de bomberos rentados”, explica Haz y sostiene que, pese a que el cuerpo voluntario cumple solo un turno a la semana, la predisposición es tal, que al recibir una alerta de emergencia, los voluntarios “llegan porque llegan”.

La mayor parte del financiamiento de los 221 cuerpos de bomberos que tiene el país proviene de la tasa que se cobra en las planillas del servicio de energía eléctrica y otras tasas.

En Guayaquil, por ejemplo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos reportó 32,5 millones de dólares recaudados a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones, renta de inversiones, multas y otros ingresos.

Valores que según la cédula presupuestaria del 2022 serán destinados para cubrir los gastos anuales de la institución. Entre los rubros que devengará la entidad está el presupuesto de 18 millones de dólares destinados a gastos de personal, $ 6,8 millones para bienes y servicios de consumo, $ 2, 4 millones para gastos corrientes, $ 2,5 millones para bienes de larga duración, entre otros gastos previstos.

El voluntariado es la pieza clave del engranaje, sin ellos no podríamos atender todas las emergencias.

Andrés Haz,

director de la Academia de Bomberos

Hasta febrero pasado, durante los dos primeros meses del año, la institución devengó $ 4,2 millones. Dentro de esta cifra ni cualquier otra, está contemplada la compra de equipos para la plantilla de bomberos voluntarios, solo la indumentaria del personal rentado. Porque a decir de Haz, la ley no permite invertir los fondos públicos en personas que no son funcionarios o trabajan para la institución bomberil.

Para este gran grupo de bomberos hay dos opciones: comprar el equipo de manera particular; ya sea nuevo o usado, o esperar la indumentaria que entregan como donación otros países. En la segunda opción, el bombero voluntario debe pagar un pequeño rubro como garantía.

32,5 millones de dólares registra Bomberos de Guayaquil como presupuesto recaudado para 2022.

Para Heriberto Moreira, perito forense en investigaciones científicas de incendios y explosiones y seguridad industrial en Chile y Ecuador, una de las tres ciudades más habitadas del país, “no puede atender las emergencias de la ciudad con una plantilla que, en su gran mayoría, está compuesta con personal voluntario.

Moreira resalta que no hay dudas de que los bomberos rentados cuenten con la capacidad de respuesta para atender las emergencias de la ciudad, pero fricciona su comentario en la dependencia que tiene esta plantilla del voluntariado.

“Guayaquil tiene los recursos necesarios para abastecerse del personal que requiere, no merece depender del voluntariado. Y no porque este no sirva, no, sino porque un bombero voluntario necesita horas y horas de práctica para aprender. Por lo regular su ayuda es intermitente, pueden acudir a una emergencia como no”, explica Moreira y agrega que es “importante conocer cuántos de esos 2.100 cuentan con el estado físico y psicológico adecuado para servir a la ciudad. De no tenerla, sería lo mismo que nada”.