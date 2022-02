Un tema que deberá ser abordado tarde o temprano. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó a una sesión del pleno en una fecha y hora inusuales: hoy a las 22:00, de forma virtual, cuando ya ha se iniciado el feriado de carnaval.

El sorpresivo llamado se hizo horas después de la abrupta suspensión de la sesión del jueves, en la que los correístas pedían cambiar el orden del día para incluir el debate para la creación de una comisión multipartidista que investigue a Llori y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mientras el socialcristiano Esteban Torres apelaba la presidencia de la Asamblea.

Lo cierto es que la sesión de esta noche bien podría no realizarse por falta de cuórum, pero serviría para dejar en evidencia con cuántos apoyos exactamente cuenta la presidenta para evitar la evaluación y una eventual remoción del cargo.

“No seremos parte de una ilegalidad”, sentenció ayer la asambleísta Bertha Sánchez, quien hasta hace poco era coidearia de Llori y dejó claro que los “rebeldes” de Pachakutik no acatarán la convocatoria. En esa misma línea estarían sus nuevos aliados de Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC).

“Es un acto de desesperación e incumple la disposición que emitió el CAL esta semana de que todas las sesiones de la Asamblea son de carácter presencial, siguiendo las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional”, señaló Sánchez.

Con la misma ley con la que ahora nos quieren pisotear, nosotros nos vamos a defender Juan Fernando Flores,

​asambleísta por CREO

¿Qué caminos le quedan a Llori? Al parecer no muchos. Libia Rivas, exsecretaria de la Asamblea, considera que la actitud de esta nueva mayoría contraria a la presidenta será la de insistir en apelar la presidencia en las sesiones que sean convocadas y que no podrá suspenderlas todas.

“Hay cosas que no están claras porque en la ley no está previsto, por ejemplo, la conformación de una comisión multipartidista para evaluar al CAL. Lo que sí se prevé es el proceso de destitución del cargo de una autoridad cuando incurre en prohibiciones, previa presentación de una denuncia que precisamente debería ser presentada al CAL que se pretende evaluar”, explicó Rivas.

La convocatoria de hoy es para tratar una resolución sobre la reanudación de los plenos que han sido suspendidos. Esta es precisamente una de las críticas y motivos para exigir la evaluación a la presidenta de la Asamblea.

Eso permitiría continuar con el debate de temas “sensibles” y evitar que el CAL archive el proyecto de derogatoria de la Ley Tributaria, pues tanto correístas como Pachakutik acusan a Llori de haber puesto trabas para que no sea conocido por el pleno.

Según el coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, esta sesión también sería una oportunidad de tratar y debatir las inquietudes que tienen los legisladores inconformes con el trabajo de la actual dirección de la Asamblea.

“No tenemos miedo a debatir, pero no pretendan imponerse usando la violencia o acciones que no son democráticas. La Asamblea debe continuar el trabajo, no podemos parar por la intención de unos pocos de generar incidentes”, manifestó el oficialista Flores, quien apoya la gestión de Llori.

Denuncias

Luego de los incidentes del jueves, cuando hubo gritos y hasta intentos de agresiones físicas en el pleno, varios asambleístas estarían preparando denuncias y quejas para pedir sanciones en el CAL. Uno de los agredidos verbalmente fue el secretario general de la Asamblea Nacional.

Mecanismo

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, volvió ayer a insistir en que el presidente Guillermo Lasso debería aplicar la muerte cruzada para frenar los intentos “conspirativos” en la Asamblea. El jefe de Estado ha dicho que, por ahora, no es el momento.