Grupos criminales se capacitaron para infiltrarse en la minería de Ponce Enríquez

Los integrantes de los grupos delictivos que operan en el cantón Camilo Ponce Enríquez son expertos en el tema minero. Desde hace varios años han infiltrado a sus miembros en la cadena de producción.

“Insertaron a su gente en las minas, aprendieron cómo se trabaja, el proceso completo, descartaron la extorsión y optaron por apoderarse de las minas para operarlas por su cuenta”, comentó un empresario que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

Él aclara que la infiltración abarca la corrupción en las instituciones públicas “porque ellos tienen las bases de datos” y también porque son quienes deciden cuándo se hace control y cuándo no, y que cualquiera de los dos grupos compartió su contacto.

“No sé cómo consiguieron mi número, y eso que lo había cambiado. Mi contacto se lo pudo dar la misma empresa pública o del sector privado. Yo no trato con los trabajadores directamente. Pero lo más triste es que ya no puedo cambiar de número, porque me amenazaron con matar a mi familia si lo hacía, ellos saben quiénes son”.

Lamenta no poder denunciar ante las autoridades por desconfianza en el sistema, y teme que otros grupos delictivos lo identifiquen y también quieran extorsionarlo. O, en el peor de los casos, que intenten apropiarse de la mina.

Para el experto en seguridad Diego Pérez, el principal problema es que el Estado ha actuado por omisión y no como autoridad, creando un ambiente ideal para fortalecer a las mafias.

“No se trata de incapacidad, sino de complicidad, que también incluye a pequeños actores que tenían capacidad e influencia en ciertos sectores y no hicieron nada, solo para garantizar la solidificación de estas dinámicas perversas”.

Las omisiones del Estado armaron un papel de “complicidad”

Pérez recalca que nada de esto sería posible con una sola complicidad. “Si todos los actores no hubieran intervenido de forma tan coordinada, no tendríamos esta realidad. Lo que sucede no es un tema casual, es el resultado de acciones y acuerdos concretados”. Concluye que así se evidencia que no se han definido las prioridades de seguridad para ejecutar en el país.

