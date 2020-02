Algunas gotas de agua lluvia de Salinas caen sobre el Gobierno

Una responsabilidad compartida. Al observar las fotografías y videos que circularon en redes sociales de las aguas saliendo del sumidero y enturbiando las del mar de Salinas (Santa Elena), las miradas de algunos también se dirigen al Gobierno Nacional.

Si bien dotar del servicio de alcantarillado pluvial no es su competencia directa, sí lo es la prevención de daños ambientales y la redacción y ejecución de políticas públicas nacional, entre ellas, la turística como potencializar a Salinas que en feriados como el que culminó ayer se abarrota de personas.

Por las declaraciones del alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, lo que presenciaron miles de turistas es una práctica común que ahora está denunciada y es objeto de una investigación de la Fiscalía; pero si es tan habitual, ¿por qué no se lo denunció antes? Una pregunta que EXPRESO quiso plantearle ayer al ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, quien se mostró presto a atender una entrevista, pero no se concretó la entrevista. Solo supo confirmar a este Diario (y luego lo publicó en Twitter) que mantuvo una reunión con el alcalde Cisneros y el prefecto de Santa Elena, José Villao.

César Pinoargote, habitante de Salinas y excandidato a alcalde del cantón en las pasadas elecciones, cree que el Gobierno debió asignar recursos económicos especiales al cantón para responder a la demanda de turistas que este y otros feriados llegan a disfrutar de las playas. “El Gobierno Nacional tiene parte de la responsabilidad. Salinas recibe a 100.000 turistas en un solo feriado y debió haber una asignación especial de recursos para que Salinas pueda reaccionar en estos días que tuvo una gran afluencia de personas y sobrepasó la capacidad que tiene el gobierno local para reaccionar”.

El asambleísta por Santa Elena, Carlos Cambala, señala al Banco del Estado. Cuestiona a esta entidad gubernamental de no financiar a los gobiernos locales de Santa Elena. “Si se inicia, como en efecto hay, una investigación para establecer responsabilidades penales, es correcto y coherente, el primero que debe ser llamado a confesión es el gerente del Banco del Estado... En Salinas nunca ha facilitado los recursos para solucionar estos temas de las aguas lluvias”, reclamó.

Esa muy habitual práctica de desfogar las aguas de la lluvia directamente al mar arranca otra interrogante, ¿si es tan común, qué hicieron anteriores administraciones para que ya no lo sea? EXPRESO contactó a dos exalcaldes, Vinicio Yagual y Paúl Borbor, para obtener un comentario. El primero dijo que no quería comentar al respecto, mientras que el segundo dijo que estaba en una reunión con dirigentes y que le devolvieran la llamada 40 minutos después. Ya no respondió.

Cambala cree que existe y existió quemeimportismo de funcionarios públicos en la búsqueda de una solución más adecuada al problema. Aunque el alcalde Cisneros declaró que este sistema de liberación del agua “no se puede cambiar”.

Pinoargote cree que el malecón, al ser la cara turística del cantón y por el impacto ambiental, no debe recibir ese tipo de descargas. Su propuesta es que sean recolectadas a través del mismo sistema de alcantarillado en piscinas o lagunas artificiales para ser tratadas (eliminar los sedimentos y desperdicios) y luego liberadas controladamente al mar. “Esto no existe en nuestro cantón”.

El problema va más allá de señalar culpables. Puede tener un impacto en la salud de los turistas. Si bien la versión oficial habla de la descarga solo de aguas lluvias (no residuales), estas al caer tienen contacto con el suelo, el asfalto, tierra, basura y otras sustancias, que si no son tratadas previamente, pueden afectar la salud, especialmente en niños, adultos mayores y diabéticos, según advierten especialistas.

Gina Balladares, especialista en el área dermatológica, señala que el agua empozada puede producir desde malestares estomacales hasta infección en la piel y el cuero cabelludo. “Hay, por ejemplo, una bacteria presente en las aguas sucias como la E. Coli, que es altamente patógena y produce diarreas y también infecciones intestinales si es ingerida por los bañistas”, expresa la doctora.

Carmen Piloso, también dermatóloga, menciona que el agua estancada, al entrar en contacto con la piel, suele provocar picazón y, en muchos casos, deriva en la llamada ‘tiña’, una infección cutánea causada por hongos. Otro cuadro clínico suele ser la otitis, una infección que se produce cuando el agua sucia se queda alojada en el oído. “Varias personas sufren de la irritación de ojos, los cuales suelen verse afectados con bastante facilidad al entrar en contacto con agua contaminada”, explica.

Enrique Loayza, dermatólogo con 15 años de experiencia, recomienda evitar el contacto con aguas contaminadas, independientemente si son aguas lluvias o servidas. “Si las aguas tienen alta concentración de bacterias, gérmenes y hongos, la persona estará más susceptible a desarrollar dermatosis (enfermedades de la piel), que si son bien diagnosticadas pueden ser fácilmente manejadas con tratamientos adecuados”.

DENUNCIA

“Aún no nos han notificado”

Eduardo Hesney, director de Comunicación del Municipio de Salinas, dijo que no han recibido oficialmente una notificación de la denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente. “Conocemos de la demanda solo por redes sociales... pero como Municipio todavía no hemos sido llamados por la Fiscalía. Por tal razón no vamos a pronunciarnos sobre el tema” expresó.