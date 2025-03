Gobierno presenta proyecto de Ley 'Talón de Aquiles' que sanciona "artimañas legales"

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, bautizado también como “Ley Talón de Aquiles”.

¿De qué trata el proyecto de ley?

De la Gasca explicó que esta reforma busca sancionar el abuso de maniobras dilatorias en el sistema de justicia. “El sistema procesal tiene un vicio que lo carcome: audiencias diferidas una y otra vez por artimañas como certificados médicos falsos. Esta mañana se debía realizar una audiencia sobre tráfico de combustibles en la frontera sur, pero fue diferida nuevamente. Así ha pasado con otras audiencias fallidas”, denunció, refiriéndose a la postergada audiencia de vinculación del alcalde Aquiles Álvarez al caso “Triple A”.

El ministro aseguró que estas tácticas buscan ganar tiempo para que los casos prescriban o para que caduquen las prisiones preventivas. “Hay personas que creen que con estas maniobras evitarán ser juzgadas. La justicia no puede seguir siendo burlada”, advirtió.

De la Gasca detalló que la “Ley Talón de Aquiles” establecerá sanciones contra abogados que presenten excusas infundadas para retrasar juicios.

“Se impondrán multas y suspensiones severas para quienes usen remedios procesales de mala fe. También se reformará el Código Orgánico Integral Penal para suspender plazos y evitar que el tiempo juegue a favor de quienes buscan impunidad”, explicó.

Además, el Consejo de la Judicatura deberá implementar una herramienta informática para controlar el pago de multas impuestas a abogados. “Si un abogado es multado y no paga, no podrá ejercer, de la misma manera que alguien con multas de tránsito no puede matricular su vehículo”, comparó, adelantando lo que podría establecer la ley en caso de ser aprobada por la Asamblea.

Finalmente, el ministro desafió a los legisladores a aprobar la reforma. “Vamos a ver qué asambleístas están a favor de depurar el sistema de justicia y quiénes prefieren hacerle el juego a la impunidad y a los grupos narcoterroristas”, concluyó.

Sobre el uso de celular durante el sufragio

El ministro de Gobierno también respaldó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir el uso de celulares en el momento de votar, asegurando que la medida “garantiza elecciones libres y transparentes”.

“Nosotros hemos recogido denuncias y alertas ciudadanas sobre la coacción en el momento de la votación. Impedir que se fotografíe el voto evita que las personas sufran presiones o amenazas para elegir a determinado candidato”, explicó el funcionario.

EXPRESO interpeló al ministro sobre este tema, consultando si alguna entidad gubernamental ha recogido esas denuncias y las ha presentado a la Fiscalía, algo que De la Gasca negó.

“La denuncia la debe presentar la persona que evidencia la irregularidad”, dijo, pero complementó diciendo que ahí se evidencia otro problema del proceso electoral.

“Las personas se juegan la vida denunciando. Pero es algo que está pasando. Todos lo han evidenciado”, aseguró, acotando que hay investigaciones que la Policía mantiene en curso.

Frente a cuestionamientos sobre si la restricción de celulares afectaría la transparencia del proceso electoral, De la Gasca descartó esa posibilidad. “No se impide la transparencia del escrutinio. La medida solo busca que el momento de marcar la papeleta sea secreto, como lo establece la Constitución”, puntualizó.

