Gobierno pide que Cuenca y Azuay se pronuncien sobre riesgos hídricos

Ante la creciente preocupación ciudadana por los posibles riesgos que el proyecto minero a cargo de la empresa Dundee podría representar para las fuentes de agua, el Gobierno Nacional instó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay a pronunciarse de manera urgente y técnica sobre el tema.

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo solicitó que ambas entidades emitan sus respectivos informes técnicos, acompañados de resoluciones administrativas motivadas, que permitan establecer con claridad si el proyecto representa o no una amenaza para los recursos hídricos en la región.

Responsabilidad institucional y sustento técnico

“El pronunciamiento debe realizarse con la celeridad que amerita la situación”, señala el Gobierno, subrayando que la responsabilidad de las decisiones recaerá directamente en los gobiernos locales, quienes deberán sustentar sus posturas con base en criterios técnicos y jurídicos.

La intervención del Gobierno se enmarca en el seguimiento al debate social y ambiental generado en torno a la actividad minera en zonas sensibles, especialmente en áreas cercanas a fuentes de agua que abastecen a la población de Cuenca y otras zonas del Azuay.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró que su actuación se mantendrá dentro del marco normativo vigente, priorizando las necesidades de la población y la información documentada que se genere en este proceso. También advirtió que cualquier decisión deberá estar debidamente justificada, ya que será tomada como base para acciones posteriores.

