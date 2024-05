Gobierno pide a Fiscalía investigar a empresa proveedora de alimentos en cárceles

Asambleístas señalaron que la noticia criminis no se relaciona al desabastecimiento de alimentos en las cárceles.

Denisse Andino, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, acudió este 2 de mayo de 2024 a la Fiscalía General del Estado para presentar una noticia criminis del "aparente cometimiento de un delito".

Brevemente explicó que el documento entregado contiene información secreta, para que la Fiscalía realice las acciones que corresponda en mérito de sus competencias. "No es una demanda, no es una denuncia, es una noticia criminis", recalcó Andino. Evitó dar detalles. Dijo no conocerlos.

Los legisladores de ADN, Adrián Castro, Ramiro Vela y César Umajinga acompañaron a la asesora.

Desde antes de las votaciones en las cárceles, por la consulta popular, EXPRESO conoció de reportes de algunas cárceles en las que se informaba sobre el desabastecimiento de alimentos, debido a la falta de pagos del Estado a la empresa proveedora Laffatoria.

Castro dijo que acompañaron la diligencia porque "la información es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido muy cuestionados desde la parte de la contratación pública".

Son licitaciones donde participan más de 7 mil personas y durante más de una década solo una empresa gana, añadió al insistir que la acción realizada por el Ejecutivo se basa en una noticia criminis.

La noticia criminis en Derecho Penal es la Revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo.

"Significa que en el marco de la cooperación interinstitucional anticorrupción que se conformó hace escasas semanas, eso acaba de tener como conclusión un informe secreto que pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía", resaltó Castro.

Se refiere a un informe emitido el 1 de mayo tras una sesión en la que se conocieron alertas detectadas por el Centro de Inteligencia de Inteligencia Estratégica (CIES), "relacionadas con sospechas de presuntos actos ilícitos de carácter penal, relacionados con el caso denominado Caso Alpha", según consta en el oficio entregado a la Fiscalía.

Castro tampoco ahondó en detalles al justificar que los legisladores no son parte de la comisión interinstitucional que presenta el informe reservado, pero aseguró que darán seguimiento.

"No conocemos el contenido del informe porque es parte de un convenio internacional que maneja el Ejecutivo y los entes de control del Estado. La Asamblea ahí no tiene nada que ver", refirió.

Pero aclaró que el tema del desabastecimiento de alimentos no es parte de la acción que se presentó hoy.

Vela por su parte dijo que cuando avance la investigación en la Fiscalía podría abrirse un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional sobre la situación en las cárceles.

"Las alertas recibidas han generado un considerable interés debido a la gravedad que podrían tener los presuntos ilícitos y a la posible implicación de la Compañía Laffatoria S.A., lo que se ha convertido en una preocupación para las autoridades, provocando la necesidad de abordar el tema con la mayor diligencia y celeridad posible", se señala en el documento entregado por Andino.

Allí también se argumenta que "es claro que existe una responsabilidad primordial de garantizar la integridad y transparencia lo que ha conducido a una exhaustiva revisión de las alertas recibidas, así como a la implementación de medidas concretas para investigar cualquier presunta irregularidad, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la lucha contra la corrupción".

