Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Gobierno Nacional emite reglamento de carrera sanitaria
El Gobierno Nacional presenta el nuevo reglamento de Carrera Sanitaria para profesionales de saludCortesía

Gobierno Nacional emite reglamento de Carrera Sanitaria para profesionales de salud

Decreto Nº 159 implementa incentivos y jornadas especiales para mejorar la retención laboral

El Gobierno Nacional oficializó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria mediante el Decreto Ejecutivo Nº 159, firmado por el presidente Daniel Noboa. Este reglamento busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud en el país y ofrecer incentivos para su desarrollo profesional.

RELACIONADAS

La normativa se elaboró con la participación de gremios, sociedades científicas, instituciones del Ejecutivo, universidades y el Consejo Nacional de Salud (Conasa). Según el comunicado del Ministerio de Salud Pública, se trata de un “hecho histórico para el Sistema Nacional de Salud”, que marcará el inicio de un régimen especial dentro del servicio público.

Beneficios y cambios para profesionales de salud

Manual del MSP

MSP dice que manual "garantizará" el abastecimiento de medicamentos en hospitales

Leer más

El reglamento regula el ingreso al régimen y a la carrera sanitaria para toda la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y demás instituciones públicas, abarcando a profesionales de atención directa y con funciones fundamentales, con título de tercer nivel registrado ante la autoridad competente y habilitados para ejercer.

Entre los beneficios destacan jornadas especiales, niveles de gestión, escalafón e incentivos económicos. La normativa busca mejorar condiciones laborales, reconociendo experiencia, competencias y conocimientos de los profesionales, dentro de los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución del Ecuador.

Implementación y seguimiento

Los procesos de evaluación del desempeño serán anuales y estarán supervisados por la Autoridad Sanitaria Nacional y el ente rector en trabajo. "Estos análisis seguirán principios de igualdad, equidad, transparencia y objetividad, asegurando que los avances y beneficios del reglamento se apliquen de manera justa para todos los profesionales de la salud", concluyó el comunicado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lazito de la farándula enfrenta a la justicia el 8 de octubre

  2. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  3. Luis Chango analiza disculparse con IDV por acusaciones de supuesto "robo" arbitral

  4. Cantonizaciones en octubre 2025: celebraciones en Esmeraldas, Huaquillas y Santa Rosa

  5. Fonseca en Ecuador: el músico confirma sus dos conciertos en el país

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

  4. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  5. Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

Te recomendamos