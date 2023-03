El Gobierno del presidente Guillermo Lasso empezó a ejecutar el anunciado giro en su forma de comunicar para dar a conocer las ofertas en obra pública y social, a algo más de dos meses de cumplir dos años de mandato.

Ya lo había anunciado el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. En entrevista con EXPRESO, el funcionario reveló que el mandatario estará más cercano a la gente comunicado sobre lo que se hará, pero también lo que se ha hecho, “porque no hay que caer en la farsa de que no se ha hecho nada”, dijo.

Todo se cuenta en millones. La noche del 28 de febrero de 2023 el presidente Lasso anunció una mayor inversión en educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas recibirán alrededor de 200 millones más con relación a 2022. Eso significa que contarán con 1.300 millones, aseguró.

Destacó además que el Estado está invirtiendo cerca de 20 millones de dólares en becas educativas y ayudas económicas para jóvenes que quieren concluir la educación superior, provenientes de las zonas urbanas y los pueblos y nacionalidades.

A esta ‘cruzada’ se han sumado sus ministros de Estado que han sido cuestionados en diversas oportunidades por no ejercen una vocería efectiva de lo que vienen ejecutado en sus respectivas carteras.

La semana pasada la tarea estuvo a cargo de los ministros de Finanzas y Obras Públicas, Pablo Arosemana y Dario Herrera, respectivamente. Ellos hablaron de una inversión de 15 mil millones de dólares en lo social.

En lo vial, el Gobierno esperan concretar proyectos cercanos a los mil millones de dólares y una cifra similar para obra pública prioritaria que ya habría sido identificada en la mayoría de las provincias.

En seguridad, se prevé una inversión de $ 3.000 millones para la operatividad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Especialmente, para reducir la brecha en el número de policías que necesita el país.

¿Por qué ahora si y antes no? “Se ha puesto la casa en orden y se ha reducido el déficit fiscal. Que falta, por supuesto, que hay que seguir trabajando y mejorando, claro que sí. El presidente no es que no ha estado, pero ahora va a estar más cercano a la gente con lo que tiene que ver con obras y prestación de servicio”, señaló Cucalón.

Para el analista político Giuseppe Cabrera la estrategia, aunque no despejará las amenazas que giran sobre la administración, es válida. Sin embargo, no cree que pueda tener los efectos esperados sino en el mediano plazo, siempre y cuando se pase del anuncio a los hechos.

“En este momento el Gobierno necesita sobrevivir más que mostrarse como un gobierno con apoyo, con adeptos, consolidado o fuerte. No, debe reconocer y entender que en este momento está en una etapa de supervivencia porque está siendo franqueado desde varios puntos”, señaló.

Se refiere a la constante beligerancia que muestra el movimiento indígena que, si bien no ha anunciado un gran paro nacional, tampoco lo ha descartado. Así como a las acciones que se van dando en la Asamblea Nacional, encaminadas a llevarlo a un juicio político.