Gina Gómez de la Torre: “Como juristas no nos prestamos para cosas indebidas”

El concurso para elegir 10 jueces para la Corte Nacional ha sorteado algunos baches: las dudas sobre las pruebas de confianza, pero también los problemas en la calificación de las pruebas escritas. La jurista Gina Gómez de la Torre, miembro del comité de expertos del certamen, dice que hay transparencia y varias fortalezas frente a concursos anteriores.

Es doctora en derecho, especialista en Derechos Humanos; investigadora de Crimen Organizado, activista y feminista. Estuvo al frente del caso Óscar Caranqui cuando era fiscal antinarcóticos. Es miembro del comité de expertos en el concurso para la Corte Nacional de Justicia.

¿Cómo mira la conducción del concurso para la CNJ?

Voy a hablar, sobre todo, de la elaboración de preguntas y la prueba escrita. Pero veo mucha rigurosidad, seriedad, transparencia y seguridad.

¿Qué tipo de seguridad?

Primero pasamos filtros para ser del comité. Ya en la elaboración, trabajando varias horas en la Escuela de la Función Judicial. No podíamos entrar con el teléfono. Se verificaba todo para que nadie meta un dispositivo. Trabajamos las respuestas en tribunales de abogados.

El vocal Merk Benavides ha dado a entender que también hubo errores en la prueba escrita o en la recalificación.

Pueden haber existido errores de tipeo, de cómo se cargó las preguntas o respuestas, pero lo que quiero decir es que los expertos hicimos un trabajo honesto, pensando en el país.

¿Por qué decidió colaborar en este concurso? Tomando en cuenta que el que desarrolló, el doctor Wilman Terán, estuvo lleno de cuestionamientos.

Porque este concurso es diferente. Se llamó a expertos para participar, no a los amigos como era antes. Se evaluó por especialidad. Con Jalkh uno concursaba y ellos decidían dónde te ponían. He visto mucha transparencia. Las calificaciones y recalificaciones están en la web. He participado en concursos y antes no te daban ni tu prueba para saber los errores.

¿Cómo eran?

Cuando uno pedía recalificación, en los años de (Rafael) Correa, veía que a la secretaria de Patiño, por ejemplo, le habían subido 10 puntos.

El vocal Benavides dice que acá también se están subiendo puntos en la prueba escrita.

Ha habido problemas con unos seis casos. En dos personas ha existido algún error en la realización de las preguntas dentro del sistema, pero no es una generalidad. Ha pasado en las especialidades de Civil y Familia y sé que se ha dado una justificación. En la época de Correa se subían 10 puntos sin pena.

¿Defiende el concurso?

Defiendo el trabajo honesto y a conciencia que hemos hecho un grupo de juristas hartos de este sistema de justicia. Yo no me prestaría para cosas indebidas. Si un narco no me pudo comprar, cuando acusé a Caranqui, no me van a comprar ahora por unas preguntas.

¿Qué opina sobre las pruebas de confianza?

Si hubo un error, deben repararlo.

