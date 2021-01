“El geriátrico en cuestión sí estaba en la lista”

El presidente Lenín Moreno cumple, hasta mañana, actividades en Washington en donde se ha reunido con representantes de organismos multilaterales, pero también con congresistas y funcionarios de la administración de Joe Biden.

El secretario Sebastián Roldán asegura que, pese a la distancia, el primer mandatario está al tanto de lo que sucede a propósito de la distribución de las vacunas para enfrentar a la COVID-19.

¿El presidente Moreno ha hablado con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sobre el malestar que ha generado el plan de inmunización?

El ministro de Salud ha sido un extraordinario funcionario, que tiene al Ecuador con una de las mejores cifras en la región en términos de la pandemia. Sobre los temas específicos de vacunación es él el vocero que tiene que hablar.

Hay pedidos de destitución y renuncia ¿se los acogerá?

Somos respetuosos de la ley, la Constitución y de los otros poderes del Estado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene sus potestades legales respecto de esos temas. Nosotros respetamos lo que otros dicen y el presidente es quien toma las decisiones.

¿Considera, al menos, un error que el ministro Zevallos haya ido a vacunar en un lugar donde se asilan varios de sus familiares y que no consta en la lista oficial de prioridades?

El Gobierno tiene un plan de vacunación claro y en este primer plan piloto están en juego los médicos que están en primera línea y los geriátricos. El geriátrico del que hablamos sí estaba en la lista, por supuesto que sí. Pero sobre los temas de vacunación, insisto, tiene que hablar el ministro.

Sobre el viaje a Washington ¿volvemos a ser los ‘mejores amigos’ de Estados Unidos?

Esta es una visita importante porque la hace el presidente para tomar contacto con los funcionarios del nuevo gobierno de Estados Unidos, con congresistas y senadores del partido demócrata. Además para reunirse con los organismos multilaterales que en los momentos más difíciles han estado con Ecuador.

Eso es lo que estamos consiguiendo en el camino, ya hemos hecho algunos anuncios de reasignaciones presupuestarias que podemos hacerlas por la relación que tenemos con ellos y, al tiempo, estamos tomando contacto con este nuevo gobierno simplemente para expresar lo que hemos vivido, para explicar lo que está en juego en Ecuador y en la región y para demostrar al mundo que la relación entre ambos países es una que trasciende sus gobiernos.

El presidente Moreno anunció que el país accedió a recursos que serán entregados a las familias más golpeadas por la pandemia ¿a cambio de qué accede el país a esa ayuda?

A cambio de nada, como siempre, porque la posición del país y del Gobierno es soberana. Estamos reasignando parte de los préstamos que ya recibimos tanto del FMI, BID y Banco Mundial y el tercer tramo, que es el tercero del bono de protección familiar, sí es un préstamos del BID que entra en la propuesta de $10 mil millones que anunciamos hace un año y medio.

Un diario británico señaló que Ecuador accedió a $ 3.500 millones a cambio tener a China alejado de los negocios de telecomunicaciones en el país...

No es verdad, primero porque nosotros no podemos condicionar una cosa así, es un absurdo. Es la muestra de que hasta los diarios más serios del mundo toman como noticias cosas que no las son.

¿Cuándo se empezarán a entregar las ayudas anunciadas por el presidente?

Son 570 mil familias que recibirán 500 dólares y 480 mil de 120 dolares. Para arrancar 2021 es una buena noticias para ellos y para la economía. Son dos bonos de protección familiar: el tres y el cuatro. El tres esperamos que se entregue los primeros días de febrero y el otro entre los últimos días de febrero e inicios de marzo.