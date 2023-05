Weber señala que no se unirá a ningún bloque legislativo y se mantendrá independiente.

La herida sigue abierta para Geraldine Weber, asambleísta por la provincia del Guayas, quien confiesa seguir sin entender la reacción de su ex casa política, el Partido Social Cristiano, ante su salida de la bancada legislativa y la organización.

¿Por qué decide salir del Partido Social Cristiano?

Mi decisión no es por intereses personales ni por falta de lealtad. He sido socialcristiana de corazón, admirando la política e ideología de León Febres-Cordero y de Jaime Nebot. Pero ahora miro para atrás y ya no hay nada de eso...

¿En qué momento dejaron de existir los ideales del partido?

Pondré un ejemplo que para mí fue fundamental. Cuando ocurrieron las protestas en la capital (junio de 2022), consideraba y sigo considerando que el trabajo del exministro Patricio Carrillo fue excelente. Sin embargo, nuestras alianzas decidieron llevarlo a juicio político...

¿Qué hizo entonces?

Hablé con el abogado Nebot y mandé a mi alterno (a la votación del llamamiento a juicio político). Esto puede mostrar que no hay una ideología clara. En lugar del juicio, Carrillo merecía un reconocimiento.

Cuando quise una mayor participación, Nebot me dijo que debía ser con la mayoría o me desafilie del partido.

Dijo que le quisieron hacer firmar un papel en blanco. ¿Este tipo de prácticas han sido recurrentes en el partido?

Si con ‘prácticas’ se quiere referir a presiones y amenazas, sí.

¿Desde cuándo y cómo?

Se han dado desde el primer día que llegué. Incluso me llevaron al comité de ética.

¿Por qué?

A una de las compañeras que están a favor del aborto no le gustó mi lucha en favor de la familia y la vida, y dijo que habíamos revictimizado a una joven que había sido violada y se nos había acercado a pedir ayuda. Hablé con el líder, Nebot, y dijo que (en el partido) había libertad de consciencia.

El Partido Social Cristiano no está siendo usado, es responsable de su alianza con el correísmo.

¿Les ha pasado a otros miembros de la bancada?

Cuando se principalizó, a Karen Noblecilla le correspondía la oficina de Carlos Falquez, pero Pablo Muentes decidió que era para él y botó todas las pertenencias y sigue gozando de esa oficina.

Los cuatro legisladores que han salido han alegado amenazas. ¿Jaime Nebot está al tanto de sus denuncias?

Él no puede estar en todas a la vez. Pienso que el señor en mención (Muentes) se toma la atribución por ser su vecino y amigo. Estos atropellos no tienen nada que ver con Nebot, quizás la falta de apoyo...

Sin embargo, es el líder del partido y tiene comunicación con Esteban Torres. ¿No es momento de que ponga orden?

Él ha hecho un gran esfuerzo por el partido. Quizás el debilitamiento ha hecho que tome malas decisiones, porque aliarse con quienes no compartimos los mismos ideales (correísmo) es una mala decisión.

Me resisto a creer que el abogado Jaime Nebot esté de acuerdo con la ideología del correísmo. Creo que es por tener una mayoría legislativa. Espero que sea eso.

¿Por qué surgió la alianza con el bloque de UNES?

Usted dice que el PSC ya no persigue sus ideales. ¿Tan importante es el juicio político al presidente como para doblegarse ante el correísmo?

Es una pregunta muy difícil. Creo que cuando prevalecen las ideologías y se pierde el enfoque de por quién se lucha, suceden estas pugnas. Pero lo dejo claro, no estoy a favor del Gobierno Nacional.

¿Hay más legisladores del bloque inconformes?

Las otras personas están incómodas, callan, se quedan en silencio. Cada cual tendrá que ver cómo hace su trabajo, si con pasión o con temor.

Si se evidencia que hay peculado, mi voto será para la censura del presidente Guillermo Lasso. Si no se evidencia, me abstendré en la votación.

A los que salieron del partido los acusaron de haber negociado con el Gobierno...

Nadie me ha comprado. No sé por qué insisten en hacer estos comentarios. A mí me gustaría que ellos (el Partido Social Cristiano) aclaren qué hay detrás de querer sacar con tanta insistencia al presidente, y de la alianza con UNES para mantener a Virgilio Saquicela.

¿Se unirá a un bloque?

Seré independiente.

¿Ya definió su voto en el juicio político al presidente?

Si se evidencia que hay peculado, mi voto será para la censura. Si no se evidencia, me abstendré en la votación.