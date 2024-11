Los generadores y paneles solares encienden la Navidad

La Navidad llegará bajo cualquier pronóstico. Con una inversión de 20.000 dólares por la compra de generadores de energía, el Municipio de Cuenca ha decidido poner en marcha el proyecto de iluminación navideña dentro del cantón. La plataforma del árbol navideño gigante ya está siendo emplazada en la plaza de San Francisco. Además, espacios como plazas, parques, escalinatas y calles también serán iluminados desde el próximo mes.

Manuel Huiracocha, director de la Fundación Iluminar, explicó que este proyecto responde a la necesidad de posicionar a Cuenca como un destino turístico navideño, a fin de atraer a los visitantes durante estas fechas. El funcionario justificó la iluminación masiva de los espacios señalando que utilizarán generadores de energía eléctrica para evitar el consumo de la luz pública.

“Este proyecto es eficiente. El año anterior tuvimos un equivalente al consumo energético de 18 casas al mes para todo el proyecto de Navidad. Y en este caso se mantiene el mismo nivel de consumo y solo hemos expandido la iluminación a otros espacios y con luz alternativa”, sostuvo.

Uso de paneles solares

El alcalde Cristian Zamora defendió esta decisión señalando que el árbol navideño se encenderá con paneles solares que serán colocados en las casetas de los comerciantes de San Francisco. “El consumo total de energía del árbol durante todo diciembre será igual al consumo de ocho hogares. Es un consumo muy pequeño, pero solar”, puntualizó.

Además, otros espacios que utilizarán energía solar son el nacimiento gigante de la plaza de El Otorongo y la iluminación de toda la avenida Solano. La ciudadanía lo aprueba.

“Queremos vivir la Navidad y me parece responsable que se lo haga con ayuda solar u otras alternativas que no tocan el consumo o reflejan inconsciencia. Me parece bien lo que se está haciendo. Ojalá Cuenca se convierta en esas pequeñas ciudades que como vemos en las películas están llenas de focos, adornos y un ambiente festivo”, señaló Raquel Carmio, residente.

Pese a ello, el concejal Xavier Bermúdez mostró su preocupación ante la decisión tomada por parte de la administración y mediante un oficio dirigido al alcalde de Cuenca y demás concejales hizo énfasis en que el montaje e iluminación del árbol, la iluminación de los parques y plazas contaría con un presupuesto referencial de 25.898,11 dólares; lo que calificó de incongruente, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el país.

En las calles la reacción ciudadana tuvo voces diversas. Michelle Martínez rechazó la decisión adoptada por el Municipio y señaló que “las autoridades no dan ejemplo de austeridad en este caso por falta de energía eléctrica, solo quieren figurar. Aun si es solar, debe evitarse esto”; dijo.

Otros ciudadanos como Pablo Pesántez aplaudieron, como Carmio, la decisión de utilizar energía solar y recomendó que se limite eso sí el número de horas que permanezcan encendidos los espacios públicos. “Que todo esté encendido sí, pero tampoco las 24 horas, sino lo que permita el panel”, señalaron.

