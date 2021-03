El gasto del Municipio de Quito se concentra en salarios y el Metro

El modelo de gasto no se modifica pese a los cambios administrativos. Desde 2014, el Municipio de Quito ha priorizado dos egresos emblemáticos: la construcción del Metro de Quito y el pago de sueldos y salarios. El cambio de alcaldes no ha variado esa dinámica.

Lo muestran las mismas cifras de ejecución presupuestaria del Gobierno Abierto del Municipio del Distrito Metropolitano. El año pasado, al menos en la planificación inicial, se destinó más de 681 millones de dólares a movilidad y transporte. De ese monto, 356 millones de dólares sirvieron para pagos para la construcción del Metro.

Otros 120,7 millones de dólares se utilizaron en el mantenimiento y operación del resto del transporte público municipal. Es decir, para la Ecovía, el Trolebús y el corredor Central Norte.

Un año antes, en 2019, el rubro asignado a movilidad superó los 911,4 millones de dólares. De ahí, 588 millones sirvieron para la obra de transporte que se inaugurará, con suerte y según los últimos anuncios oficiales, en febrero del próximo año.

El rubro anual más alto para la construcción del Metro se reportó en 2017 y 2018. En los dos años se presupuestó 900,9 millones de dólares.

La cantidad elevada y la falta de inauguración preocupa a las autoridades del Concejo Metropolitano. El concejal Fernando Flores ha sido crítico con el alcalde Jorge Yunda por las constantes demoras en la entrada en operaciones del transporte subterráneo. Hasta febrero de este año, por ejemplo, se insistía en que el Metro estaría funcionando de cara al público en diciembre. La selección de un modelo de operación a cargo de la Empresa Metropolitana Metro de Quito (junto con un grupo de expertos internacionales) trasladó esa fecha a 2022.

El modelo seleccionado, tal como advirtió EXPRESO, no es el mejor camino. Andrea Flores, gerenta general de la empresa Metro, admitió que la concesión a un operador privado no se puede realizar porque no hay tiempo. Ese sistema debía entrar en acción dos años antes del fin de la obra física del Metro. Es decir, en 2019.

El Metro no es el único gasto elevado de la administración municipal. El pago para burócratas y otros funcionarios municipales ocupa el segundo lugar del gasto en la ciudad. Solo en 2020 se presupuestó de forma inicial más de 579 millones de dólares.

Ahí también hay otras preocupaciones. Este Diario advirtió que solo cinco de las doce empresas metropolitanas han cumplido con el mandato, emitido en julio de 2020, de homologación salarial.

Empresas como Metro de Quito rechazaron la propuesta por la relevancia de su proyecto. Otras, como Hábitat, aseguraron que acatarán la disposición en corto tiempo.