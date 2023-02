La mañana de este lunes 27 de febrero, Gary Espinosa, quien fue removido de la presidencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), dio a conocer que aún continúa siendo el líder de dicha organización y no Hatari Sarango, quien fue proclamada como nuevo presidente el pasado viernes 24 de febrero en una sesión extraordinaria de las bases.

Paro Nacional: ¿Puede el Gobierno de Lasso evitar nuevas movilizaciones? Leer más

“Fue una auto convocatoria ilegal, ilegitima. No tiene validez, no tiene representación. Primero porque están expulsados y no pueden hacer este tipo de acciones violando el reglamento”, sostuvo Espinoza en una rueda de prensa acompañado de otros dirigentes de la Fenocin.

De acuerdo a las declaraciones de Espinoza, el 17 de febrero fueron expulsados varios dirigentes, entre ellos Sarango, porque están tratando de dividir y desestabilizar a la organización.

“Un grupo de compañeros divisionista venían trabajando desde el primer día que me posesionaron no me han dejado trabajar en paz. He recibido una persecución, un acoso, una situación de odio contra Gary Espinoza, de racismo", dijo el líder gremial.

Por su parte, Hatari Sarango, en una entrevista radial este lunes sostuvo que su designación es legítima. Y ratificó que la decisión se tomó por las acciones que tomó Espinoza contra otros líderes indígenas por no sacar de la presidencia a Guillermo Lasso en el paro de junio del 2022.

Don Naza: Inicia el juicio por el crimen Leer más

“Lamentablemente Gary no tiene apoyo ni siquiera de sus compañeros de pueblos indígenas y también de quienes representan”, dijo Sarango.