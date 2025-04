¿Quién ganó según los exit polls? Resultados no oficiales tras votaciones en Ecuador

El CNE ha enfatizado que los exit polls no constituyen un resultado oficial.

Este domingo 13 de abril de 2025, a las 17:00 —tras el cierre oficial de las urnas—, se dieron a conocer los resultados del exit poll realizado por la empresa autorizada Servicios Telcodata S.A. Según este estudio preliminar, el candidato Daniel Noboa tendría el 51,2% de la intención de voto, mientras que Luisa González le seguiría de de cerca con el 48,8%. La encuesta se basó en una muestra de 77.407 votantes.

El mapa político del país refleja una clara polarización regional: González logra imponerse en la mayoría de las provincias de la Costa y en dos de la Amazonía, mientras que Noboa consigue una ventaja significativa en la Sierra y el resto de provincias del Oriente.

Sin embargo, estas cifras corresponden únicamente a una proyección inicial y deberán ser validadas con los resultados oficiales que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué resultados presenta Corpmontpubli?

Aunque Corpmontpubli S.A. fue otra de las encuestadoras autorizadas por el CNE para realizar estudios a boca de urna, hasta el momento no ha publicado cifras oficiales. Cabe mencionar que han circulado en redes sociales supuestos resultados que ubican a Luisa González con el 51,9% y a Daniel Noboa con el 48,1%, atribuidos a esta empresa.

No obstante, Corpmontpubli no ha confirmado esa información. De hecho, en sus canales oficiales no hay reportes ni pronunciamientos recientes relacionados con la segunda vuelta electoral.

Se sabe que esta encuestadora planificó una muestra mínima de 32.000 encuestas, pero los resultados aún no han sido divulgados públicamente. Además, según la normativa electoral vigente, la publicación de resultados de exit poll está prohibida antes de las 17:00, para evitar interferencias durante la jornada de votación.

Resultados preliminares, a la espera de confirmación oficial

Es crucial subrayar que los datos de los exit polls no constituyen resultados definitivos. Estos estudios ofrecen una aproximación temprana a la tendencia del electorado, pero la confirmación oficial vendrá con el conteo que realice el CNE. Las autoridades electorales vigilan de cerca la difusión de estos datos para garantizar transparencia y confianza en este proceso decisivo para el país.

Mientras se avanza en el escrutinio oficial, el país permanece atento a la proclamación de los resultados que definirán al próximo presidente de Ecuador para el período 2025-2029.

