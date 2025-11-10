Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Galo Meza, alcalde de Balzar.
Galo Meza, alcalde de Balzar.Juan carlos castro

Galo Meza, alcalde de Balzar, fue víctima de un ataque armado en su vehículo

Un nuevo ataque al alcalde de Balzar se registró el domingo

La noche del domingo 9 de noviembre, alrededor del redondel en la vía Balzar - El Empalme, el alcalde de Balzar, Galo Meza, fue víctima de un ataque armado cuando circulaba en su camioneta. Según los informes preliminares, sicarios dispararon en más de 20 ocasiones contra el vehículo del funcionario.

A pesar de la violencia del ataque, el alcalde resultó con heridas leves en los brazos y las piernas, y se encuentra fuera de peligro. Fuentes cercanas al burgomaestre confirmaron que se encuentra estable y recibiendo atención médica.

RELACIONADAS
Al menos 200 personas permaneces afuera de la cárcel de Machala en busca de noticias de sus familiares.

Machala: angustia y reclamos frente a la cárcel tras nuevo hecho violento

Leer más

La Policía Nacional ha iniciado una investigación exhaustiva sobre este intento de asesinato y se encuentra trabajando en identificar a los responsables del atentado. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad de Balzar, donde se teme que este ataque sea parte de un contexto más amplio de violencia en la región.

Ataque a la vivienda de Galo Meza

Este no sería el primer atentado en contra de Meza, el pasado marzo de 2024 su vivienda recibió más de 20 disparos.

Este lunes 10 de noviembre, el burgomaestre debía entregar el cargo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador en las urnas: ¿podrá el Estado garantizar seguridad y evitar sabotajes?

  2. AMT sancionó a 882 conductores durante el megaevento de Shakira en Quito

  3. Galo Meza, alcalde de Balzar, fue víctima de un ataque armado en su vehículo

  4. CEAR de Durán, la apatía al alto rendimiento

  5. Consulta Popular 2025: Menos asambleístas, ¿un mejor país?

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Los mejores sánduches de Quito: 4 lugares tradicionales para probar

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. ¿Ministra en campaña? Zaida Rovira aparece en video impulsando el Sí en la consulta

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 9 de noviembre

Te recomendamos