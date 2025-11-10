Galo Meza, alcalde de Balzar, fue víctima de un ataque armado en su vehículo

Un nuevo ataque al alcalde de Balzar se registró el domingo

La noche del domingo 9 de noviembre, alrededor del redondel en la vía Balzar - El Empalme, el alcalde de Balzar, Galo Meza, fue víctima de un ataque armado cuando circulaba en su camioneta. Según los informes preliminares, sicarios dispararon en más de 20 ocasiones contra el vehículo del funcionario.

A pesar de la violencia del ataque, el alcalde resultó con heridas leves en los brazos y las piernas, y se encuentra fuera de peligro. Fuentes cercanas al burgomaestre confirmaron que se encuentra estable y recibiendo atención médica.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación exhaustiva sobre este intento de asesinato y se encuentra trabajando en identificar a los responsables del atentado. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad de Balzar, donde se teme que este ataque sea parte de un contexto más amplio de violencia en la región.

Ataque a la vivienda de Galo Meza

Este no sería el primer atentado en contra de Meza, el pasado marzo de 2024 su vivienda recibió más de 20 disparos.

Este lunes 10 de noviembre, el burgomaestre debía entregar el cargo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

