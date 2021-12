La Corte ratifica la inocencia de Galo Lara en el caso del triple asesinato de Quinsaloma

Galo Lara recupera el estado de inocencia por la decisión de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia que extendieron al opositor del correísmo la absolución de su pareja, Carolina Llanos. Ella fue exculpada como autora intelectual del triple crimen de la familia Llanos, registrado en el recinto Balserío de la parrroquia Quinsaloma, provincia de Los Ríos, y ahora él también como cómplice.

La resolución se anunció pasadas las 15:00 cuando el tribunal integrado por Byron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo, regresó de deliberar el fallo.

Lara fue uno de los sentenciados por el triple crimen de Quinsaloma, estuvo preso tras ser traído desde Panamá en el gobierno del expresidente Rafael Correa y durante la administración de Galo Chiriboga. Su abogado Eduardo León explicó las razones por las que solicitaba que se haga extensivo el recurso de revisión concedido a Llanos.

Dijo que si ni Gilbert Llanos ni Carolina Llanos tienen participación en el delito tampoco podría subsistir el ilícito en contra de su cliente que fue condenado como cómplice de actos secundarios que habrían beneficiado a Carolina Llanos a través de la entrega dinero que según la teoría de la Fiscalía fue empelado para contratar a los autores del crimen.

Si la autora intelectual es declarada inocente, la persona que supuestamente colaboró debería correr la misma suerte, señaló. "Si se eliminan la participación de ellos se deja insubsistente la condena de Galo Lara", remarcó.

Raúl Garcés representante de la Fiscalía dijo a los jueces que no procede tal beneficio porque la decisión fue en favor de Carolina Llanos y es un beneficio personal. Añadió que el exasambleísta se benefició con un indulto y al hacerlo se conformó con la sentencia. Por lo que para Garcés no procedería lo solicitado por Galo Lara.

Fernando Ochoa, patrocinador de la víctima, pidió que no se conceda el beneficio. Finalmente Eduardo León aclaró que su defendido no se ha beneficiado del indulto, que se le ofreció esa posibilidad pero él se negó. Lo que sí tiene es prelibertad. Precisó que no son motivos personales. Son motivos jurídicos.