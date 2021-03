Galo Cabanilla: “La punta del ovillo es la vacunación y los controles”

Galo Cabanilla sostiene que el retorno a las clases presenciales debe estar apegado a los controles de las medidas de bioseguridad y al sistema de vacunación. Asimismo, remarca que es necesario su regreso, ya que de esta manera se estimulará la economía que se mueve alrededor de las instituciones educativas.

¿Cuáles fueron los resultados del estudio que realizó la UTEG en torno al desarrollo de las clases en el país tras un año de pandemia?

El estudio da cuenta de la realidad que se está viviendo y dice que las personas se han tenido que acostumbrar a las clases a través de las plataformas digitales. Es muy fuerte el miedo a la pandemia y a que haya una repercusión negativa en la salud de los hijos, y eso es lo que las plataformas digitales han ayudado a solventar. Sin embargo, hay toda una economía que se mueve alrededor de estas acciones y es necesario que se reactive.

¿Cómo hacer para que vuelvan a reanimarse estas economías, como por ejemplo los expresos escolares, bares, proveedores de útiles?

El tema es el retorno seguro, esa la clave. Sí, se puede ir pensando en el sistema presencial, pero debe haber una actitud de cumplir con estos ofrecimientos: las vacunas y los controles de las medidas de bioseguridad. La punta del ovillo para la reactivación económica es un impacto fuerte entre las medidas de bioseguridad y la vacunación. Solo así se pueden bajar los contagios. Países como Estados Unidos han podido disminuir sustancialmente la tasa de contagios. Se necesita poner mucho énfasis en este tema de la vacunación e ir avanzando en la modalidad presencial. Es necesario, además, para solucionar los problemas que se están dando en la familia.

¿Como cuáles?

Que los chicos pasan encerrados. O que no tienen ese complemento de relaciones con sus compañeros, que es parte de su crecimiento y desarrollo personal y emocional.

¿También ha notado que ha habido un déficit en el aprendizaje?

Definitivamente. Hay fallas en la metodología que se ha implementado, simplemente ha sido al ‘hacha y machete’. Lo que antes se hacía presencial, ahora se pone en una pantalla, y (la educación virtual) no solo es eso. Y lo que está faltando también es una infraestructura de red para todo el país, porque tampoco se trata de que el chico que no tiene las posibilidades tenga que irse al parque o subirse a un árbol. Es por eso que más allá de que regresemos a la modalidad presencial y se vayan reactivando las cosas, la nueva realidad no será como la anterior. Y la mentalidad de la gente ya ha cambiado. Debe ser una exigencia para las autoridades tener una infraestructura de red en todos los sectores del país.

Contexto El pasado martes, en 77 instituciones educativas del país de zonas rurales, los alumnos retornaron a clases presenciales. Pero la Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares.

La Defensoría del Pueblo va a poner una acción de protección contra la reapertura de clases. ¿Qué piensa de esa decisión?

Es una medida exagerada. Lo que la Defensoría del Pueblo debería exigir es la vacunación, porque eso tiene un impacto superior no solo en la educación, sino en la reactivación económica y social del Ecuador.