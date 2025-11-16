Gabriela Sommerfeld destaca el valor del voto en la jornada electoral
La canciller Gabriela Sommerfeld destacó la importancia de la jornada electoral y llamó a fortalecer la democracia en Ecuador
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, difundió un mensaje oficial en el que resaltó la relevancia de la jornada electoral que vive el país. Señaló que este proceso constituye un ejercicio fundamental para la democracia y la participación ciudadana.
Sommerfeld enfatizó que la participación de los ecuatorianos en las urnas es esencial para consolidar la institucionalidad y garantizar que las decisiones reflejen la voluntad popular.
🇪🇨 vivimos esta fiesta cívica y democrática ejerciendo el derecho al voto. 🇪🇨 https://t.co/B4XWyDXAEe— Gabriela Sommerfeld (@gabisommerfeld) November 16, 2025
Compromiso con transparencia y ciudadanía
La Cancillería reafirmó su compromiso con la transparencia y con el respeto a los principios democráticos, destacando que la jornada electoral es una oportunidad para que la ciudadanía se exprese libremente sobre el futuro del país.
