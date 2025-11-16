Expreso
Gabriela Sommerfeld elecciones consulta popular 2025
Durante la mañana, la canciller también acudió a las urnas para emitir su voto.X: @CancilleriaEc

Gabriela Sommerfeld destaca el valor del voto en la jornada electoral

La canciller Gabriela Sommerfeld destacó la importancia de la jornada electoral y llamó a fortalecer la democracia en Ecuador

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, difundió un mensaje oficial en el que resaltó la relevancia de la jornada electoral que vive el país. Señaló que este proceso constituye un ejercicio fundamental para la democracia y la participación ciudadana.

Sommerfeld enfatizó que la participación de los ecuatorianos en las urnas es esencial para consolidar la institucionalidad y garantizar que las decisiones reflejen la voluntad popular.

Compromiso con transparencia y ciudadanía

La Cancillería reafirmó su compromiso con la transparencia y con el respeto a los principios democráticos, destacando que la jornada electoral es una oportunidad para que la ciudadanía se exprese libremente sobre el futuro del país.

